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Маленькие ошибки, которые превращают гостиную в музей устаревшего вкуса

2:11
Недвижимость

Гостиная — это сердце дома. Здесь мы отдыхаем, встречаем гостей, устраиваем вечерние разговоры и сериал-марафоны. Поэтому неудивительно, что каждому хочется, чтобы это пространство выглядело современно, уютно и "дорого". Но даже самые искренние старания могут сыграть злую шутку, если допустить одну из этих распространённых ошибок.

Гостиная
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гостиная

1. Мебель в одном стиле — уже не комильфо

Гарнитуры "диван плюс два кресла из одного набора" остались в прошлом. Такой комплект выглядит тяжело и старомодно. В современных интерьерах приветствуются миксы: диван и кресла из разных коллекций, интересные сочетания текстур и форм. Комната от этого становится живой и индивидуальной.

2. Обои — больше не must have

Сегодня в приоритете краска. Простое окрашивание стен делает интерьер чище и позволяет легко обновлять цвет при желании. Актуальны нейтральные и сложные оттенки. Обои и акцентные стены по-прежнему встречаются, но в более сдержанном и избирательном исполнении.

3. Меньше — значит больше

Загромождённость — враг современного дизайна. Куча предметов, сувениров и текстиля визуально съедает пространство. Лучше оставить только то, что действительно радует глаз. И немного воздуха между предметами.

4. Дешёвый декор — дешёвый эффект

Типовые рамки, искусственные цветы и надписи love/home уже не вызывают восторга. Вместо этого сделай ставку на один-два акцента: например, дизайнерскую вазу, арт-постер или интересный светильник. Лучше меньше, да эффектнее.

5. Слишком яркие цвета — перебор

Гостиная должна расслаблять, а не бодрить, как энергетик. Слишком активные цвета утомляют и визуально "дешевят" интерьер. Лучше выбрать мягкую нейтральную палитру и расставить яркие акценты точечно — например, с помощью подушек, ковра или арт-объекта.

Уточнения

Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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