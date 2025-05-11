Фэн-шуй предостерегает: эти 3 комнаты должны сиять, чтобы деньги лились рекой

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Места, где царит чистота, приносят удачу, поэтому важно поддерживать порядок в этих зонах.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Alpnachnorm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кухня со стекловарочной панелью

Фэн-шуй утверждает, что чистота и порядок способствуют процветанию и финансовому благополучию.

Кухня — ключевой элемент благополучия. Чистота и порядок в этом пространстве привлекают финансовое изобилие. Если кухня захламлена, это блокирует поток положительной энергии и удерживает негатив, что может мешать финансовому росту.

Согласно принципам фэн-шуй, порядок и чистота в доме создают условия для процветания и изобилия. Захламленность мешает свободному движению положительной энергии и накапливает негатив, что может препятствовать достижению финансового успеха. Рассмотрим, какие комнаты особенно важны для привлечения денег.

Гостиная. Гостиная влияет на энергетический уровень семьи, поэтому её обустройство имеет большое значение. Чистота, гармония и уют создают благоприятную атмосферу. Музыка ветра, сезонные украшения, свежие цветы и открытая планировка способствуют движению положительной энергии. Кухня. Кухня — центр благополучия. Грязная или неухоженная плита может привлечь негативную энергию, что негативно скажется на финансах. Размещение зеркала за плитой, согласно восточным традициям, умножает изобилие. Однако есть мнение, что мусорное ведро должно быть в укромном месте, и выносить его лучше днем, чтобы избежать накопления негативной энергии. Ванная комната. Многие недооценивают важность чистоты ванной комнаты, но регулярная уборка имеет решающее значение. Чистота ванной комнаты позволяет свежей энергии свободно циркулировать по дому, независимо от количества жильцов. Ухоженная и гигиеничная обстановка в этом пространстве способствует финансовой стабильности. уверяют авторы издания kiskegyed.hu.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.



Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.





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