Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мыши сгрызли виноград? Эти действия спасут лозу даже в запущенном случае
Общепит по-советски: как выглядели дешёвые и дорогие заведения в СССР
Айс-кофе без кофемашины: летний рецепт с бодрящим эффектом
Слепота больше не приговор: механизм, который может перевернуть медицину
Идеальное майское приключение: где в Европе самое солнечное место
Выпрямляете волосы? Вы дышите веществом, которое в Европе уже запретили
Вы сами виноваты: вот почему кондиционер сдох в самый разгар жары
Сутулость, прощай: эксперт назвала упражнения, которые творят чудеса с осанкой
Крис Хемсворт — как роль в Охотниках за привидениями едва не уничтожила карьеру Тора

Фэн-шуй предостерегает: эти 3 комнаты должны сиять, чтобы деньги лились рекой

2:07
Недвижимость

Места, где царит чистота, приносят удачу, поэтому важно поддерживать порядок в этих зонах.

кухня со стекловарочной панелью
Фото: https://commons.wikimedia.org by Alpnachnorm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кухня со стекловарочной панелью

Фэн-шуй утверждает, что чистота и порядок способствуют процветанию и финансовому благополучию.

Кухня — ключевой элемент благополучия. Чистота и порядок в этом пространстве привлекают финансовое изобилие. Если кухня захламлена, это блокирует поток положительной энергии и удерживает негатив, что может мешать финансовому росту.

Согласно принципам фэн-шуй, порядок и чистота в доме создают условия для процветания и изобилия. Захламленность мешает свободному движению положительной энергии и накапливает негатив, что может препятствовать достижению финансового успеха. Рассмотрим, какие комнаты особенно важны для привлечения денег.

  1. Гостиная. Гостиная влияет на энергетический уровень семьи, поэтому её обустройство имеет большое значение. Чистота, гармония и уют создают благоприятную атмосферу. Музыка ветра, сезонные украшения, свежие цветы и открытая планировка способствуют движению положительной энергии.
  2. Кухня. Кухня — центр благополучия. Грязная или неухоженная плита может привлечь негативную энергию, что негативно скажется на финансах. Размещение зеркала за плитой, согласно восточным традициям, умножает изобилие. Однако есть мнение, что мусорное ведро должно быть в укромном месте, и выносить его лучше днем, чтобы избежать накопления негативной энергии.
  3. Ванная комната. Многие недооценивают важность чистоты ванной комнаты, но регулярная уборка имеет решающее значение. Чистота ванной комнаты позволяет свежей энергии свободно циркулировать по дому, независимо от количества жильцов. Ухоженная и гигиеничная обстановка в этом пространстве способствует финансовой стабильности. уверяют авторы издания kiskegyed.hu.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.

Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Шоу-бизнес
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии Аудио 
Морковь отдыхает: этот овощ слаще, вкуснее и не капризничает
Садоводство, цветоводство
Морковь отдыхает: этот овощ слаще, вкуснее и не капризничает Аудио 
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Авто
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Перемирие как ловушка: коалиция желающих нацелена не на мир, а на капитуляцию России Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Кошка считает вас кошкой — вот 6 причин, почему это не шутка
Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Последние материалы
Общепит по-советски: как выглядели дешёвые и дорогие заведения в СССР
Айс-кофе без кофемашины: летний рецепт с бодрящим эффектом
Слепота больше не приговор: механизм, который может перевернуть медицину
Фэн-шуй предостерегает: эти 3 комнаты должны сиять, чтобы деньги лились рекой
Идеальное майское приключение: где в Европе самое солнечное место
Выпрямляете волосы? Вы дышите веществом, которое в Европе уже запретили
Вы сами виноваты: вот почему кондиционер сдох в самый разгар жары
Сутулость, прощай: эксперт назвала упражнения, которые творят чудеса с осанкой
Крис Хемсворт — как роль в Охотниках за привидениями едва не уничтожила карьеру Тора
Советский автопром глазами Запада: за что хвалили и над чем смеялись
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.