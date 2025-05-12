Хочешь, чтобы кепка жила долго? Вот как её стирать, чтобы не остаться с тряпкой в руке

2:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Бейсболка — не просто головной убор на лето. Это часть стиля, привычка и порой любимая вещь, которую хочется сохранить как можно дольше. Но что делать, когда она теряет свежесть? Главное — не бросать её в стирку, как обычную футболку. Всё зависит от ткани, формы и внутренностей.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кепка

Что категорически нельзя стирать

Сразу в сторону — модели из кожи, меха, с металлическими элементами и картонными вставками. Металл может оставить ржавчину, а картон просто размокнет. Их лучше чистить сухим способом или доверить химчистке.

Минимум усилий — максимум свежести

Если бейсболка просто запылилась или впитала запах, хватит лёгкой процедуры:

Наполни таз прохладной водой.

Добавь мягкий гель для стирки.

Погрузи бейсболку, взболтай, оставь на 5-10 минут.

Прополощи и аккуратно отожми, избегая сгибания козырька.

Расправь и суши на полотенце.

Если пятна серьёзные

Тут понадобится пятновыводитель, а белым моделям — немного отбеливателя (если это разрешено на ярлыке):

Нанеси средство на пятна и пройдись щёткой.

Оставь в воде на час.

Прополощи и суши, избегая искажения формы.

Стиральная машина: можно, но осторожно

Если на ярлыке нет запрета, бейсболку можно доверить машине:

Выбирай деликатный режим (30 °C, 400 об/мин).

Клади её в мешочек вместе с мелкими вещами.

Не используй сушку: форма испортится.

Суши на полотенце или натяни на подходящую по форме ёмкость (мяч, банку, бутылку).

Частые вопросы

Как часто стирать

3-5 раз за сезон — норма. В жару и при ежедневной носке — чаще, чтобы избавиться от пота и запахов.

Как определить материал козырька

Постучи. Глухой звук — картон, звонкий и упругий — пластик. Современные модели почти всегда с пластиковыми вставками и не боятся воды.

А если в посудомойку

Нет. Моющие средства для посуды испортят ткань, а струи воды только забрызгают грязь по всей кепке. Рисковать не стоит.

Следуй этим простым советам — и твоя бейсболка всегда будет выглядеть свежо, чисто и держать форму, как в день покупки.

Уточнения

Ке́пи ке́пка (фр. képi, из швейц.-нем. Käppi от лат. cappa - головной убор) — форменный головной убор[прояснить] с широким и плоским козырьком, твёрдым околышем, мягкой тульей и небольшим круглым или овальным донышком, часто с подбородочным ремешком.



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