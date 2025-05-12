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Хочешь, чтобы кепка жила долго? Вот как её стирать, чтобы не остаться с тряпкой в руке

2:27
Недвижимость

Бейсболка — не просто головной убор на лето. Это часть стиля, привычка и порой любимая вещь, которую хочется сохранить как можно дольше. Но что делать, когда она теряет свежесть? Главное — не бросать её в стирку, как обычную футболку. Всё зависит от ткани, формы и внутренностей.

Кепка
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кепка

Что категорически нельзя стирать

Сразу в сторону — модели из кожи, меха, с металлическими элементами и картонными вставками. Металл может оставить ржавчину, а картон просто размокнет. Их лучше чистить сухим способом или доверить химчистке.

Минимум усилий — максимум свежести

Если бейсболка просто запылилась или впитала запах, хватит лёгкой процедуры:

  • Наполни таз прохладной водой.
  • Добавь мягкий гель для стирки.
  • Погрузи бейсболку, взболтай, оставь на 5-10 минут.
  • Прополощи и аккуратно отожми, избегая сгибания козырька.
  • Расправь и суши на полотенце.

Если пятна серьёзные

Тут понадобится пятновыводитель, а белым моделям — немного отбеливателя (если это разрешено на ярлыке):

  • Нанеси средство на пятна и пройдись щёткой.
  • Оставь в воде на час.
  • Прополощи и суши, избегая искажения формы.

Стиральная машина: можно, но осторожно

Если на ярлыке нет запрета, бейсболку можно доверить машине:

  • Выбирай деликатный режим (30 °C, 400 об/мин).
  • Клади её в мешочек вместе с мелкими вещами.
  • Не используй сушку: форма испортится.
  • Суши на полотенце или натяни на подходящую по форме ёмкость (мяч, банку, бутылку).

Частые вопросы

Как часто стирать

  • 3-5 раз за сезон — норма. В жару и при ежедневной носке — чаще, чтобы избавиться от пота и запахов.

Как определить материал козырька

  • Постучи. Глухой звук — картон, звонкий и упругий — пластик. Современные модели почти всегда с пластиковыми вставками и не боятся воды.

А если в посудомойку

  • Нет. Моющие средства для посуды испортят ткань, а струи воды только забрызгают грязь по всей кепке. Рисковать не стоит.

Следуй этим простым советам — и твоя бейсболка всегда будет выглядеть свежо, чисто и держать форму, как в день покупки.

Уточнения

Ке́пи ке́пка (фр. képi, из швейц.-нем. Käppi от лат. cappa - головной убор) — форменный головной убор[прояснить] с широким и плоским козырьком, твёрдым околышем, мягкой тульей и небольшим круглым или овальным донышком, часто с подбородочным ремешком.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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