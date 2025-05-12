Хочешь, чтобы кепка жила долго? Вот как её стирать, чтобы не остаться с тряпкой в руке

Бейсболка — не просто головной убор на лето. Это часть стиля, привычка и порой любимая вещь, которую хочется сохранить как можно дольше. Но что делать, когда она теряет свежесть? Главное — не бросать её в стирку, как обычную футболку. Всё зависит от ткани, формы и внутренностей.
Сразу в сторону — модели из кожи, меха, с металлическими элементами и картонными вставками. Металл может оставить ржавчину, а картон просто размокнет. Их лучше чистить сухим способом или доверить химчистке.
Если бейсболка просто запылилась или впитала запах, хватит лёгкой процедуры:
Тут понадобится пятновыводитель, а белым моделям — немного отбеливателя (если это разрешено на ярлыке):
Если на ярлыке нет запрета, бейсболку можно доверить машине:
Следуй этим простым советам — и твоя бейсболка всегда будет выглядеть свежо, чисто и держать форму, как в день покупки.
Ке́пи ке́пка (фр. képi, из швейц.-нем. Käppi от лат. cappa - головной убор) — форменный головной убор[прояснить] с широким и плоским козырьком, твёрдым околышем, мягкой тульей и небольшим круглым или овальным донышком, часто с подбородочным ремешком.
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