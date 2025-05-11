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То, что у нас было обыденностью, на Западе считали сокровищем: 5 хитов из чемодана советского туриста

4:05
Недвижимость

Сегодня трудно поверить, но когда-то на Западе был настоящий ажиотаж вокруг изделий, произведённых в России времён советской эпохи. Пока наши граждане стояли в очередях за финскими сапогами, японскими магнитофонами и польскими джинсами, европейцы и американцы охотились за совсем другими вещами — из нашего чемодана. Что же брали с собой туристы, чтобы выручить валюту или обменять на дефицит?

Интерьер хрущёвки
Фото: Wikimedia Commons by Хомелка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Интерьер хрущёвки

Водка и чёрная икра — роскошь по цене обеда

Русская водка считалась настоящим трофеем. Бутылка "Столичной" или "Московской" с этикеткой на кириллице — подарок, который принимали с уважением. Особенно хорошо шёл алкоголь в странах, где водка была экзотикой. Да и символизм срабатывал: водка — значит, из России, а значит, настоящая.

А чёрная икра? То, что у нас считалось "праздничным угощением", за границей было деликатесом класса люкс. Советская икра, особенно осетровая, продавалась дешевле западной и имела репутацию "настоящей". Именно поэтому туристы брали баночки с собой — зная, что их охотно купят даже в аэропорту.

Фотоаппараты Зенит — механика, которой доверяли

Фотолюбители на Западе были в восторге от "Зенита". Эти камеры отличались прочным металлическим корпусом, надёжным затвором и неплохой оптикой. Главное — всё это можно было купить за небольшие деньги.

Удивительно, но в то время даже профессиональные фотографы приобретали "Зенит" как резервную камеру. Его ценили за простоту конструкции и стойкость к поломкам. В комплекте часто шёл светосильный объектив "Гелиос", который сейчас снова в моде у поклонников винтажной съёмки.

Радиоприёмники — техника, ловившая мир

Советские транзисторы и переносные приёмники были популярны во многих странах. Устройства вроде "Океана" или "Спидолы" славились широким диапазоном волн, способностью ловить радиостанции с другого континента и работать долго на батарейках.

Для жителей Запада это был способ услышать "восточные" станции, а для путешественников — надёжный источник новостей. К тому же дизайн приёмников был вполне современным, а цена — в разы ниже, чем у западных аналогов.

Часы Командирские и Победа — символ точности

Военные модели часов, например "Командирские", были не просто сувениром, а частью мифа. Эти часы вручались офицерам, что добавляло им статуса. Надёжные, с лаконичным дизайном, они служили долго и не требовали особого ухода.

Более гражданская модель "Победа" тоже имела успех: 15 рубиновых камней, механика высокого уровня, строгий стиль. Эти часы регулярно получали награды на международных выставках, и за границей это знали.

Костюмы от Большевички — шерсть, которая держит форму

Швейная фабрика с простым названием "Большевичка" умела шить костюмы так, что их покупали даже за рубежом. Изделия делались из натуральной шерсти, хорошо сидели, не вытягивались и не теряли форму.

Интересно, что предприятие работало по лицензиям европейских марок, а потому костюмы имели модный фасон. И стоили, конечно, в разы дешевле. Особенно ценились тройки — с жилеткой — которые можно было носить годами.

Почему это работало

Многие советские изделия были недооценены внутри страны, но за границей их ценили за:

  • Доступную цену.
  • Простоту конструкции.
  • Механическую надёжность.
  • Натуральные материалы.
  • Отсутствие маркетингового шума - только вещь и её качество.

По сути, это был "антибренд" — честный продукт без рекламы, но с характером. Именно поэтому туристы из России везли с собой не только подарки, но и ходовой товар: на случай выгодного обмена, дружбы, а иногда — и на жизнь.

Уточнения

Ре́тро также стиль ретро, ретростиль - термин, применяемый для описания категорий старинных вещей, имеющих некую культурную и/или материальную ценность, и, как правило, нечасто встречающихся в современной повседневной жизни.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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