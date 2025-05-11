Порядок без напряга: лайфхаки для тех, кто терпеть не может убираться
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Тебе лень доставать утюг, мыть духовку или стирать пятна? Отлично! Эти девять приёмов — для тех, кто хочет жить в чистоте, но терпеть не может быт.
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Мытьё пола
Гладим одежду… паром
- Нет времени или желания возиться с утюгом? Повесь одежду в ванной, закрой дверь и включи горячую воду. Через 5-10 минут складки исчезнут благодаря пару. Осталось только проветрить — и готово!
Спасаем обувь без химчистки
- Чёрную кожу быстро освежит обычный увлажняющий крем.
- Белые резиновые носы кедов засияют после чистки зубной пастой.
Духовка без жира и усилий
- Смешай: 1/4 ст. средства для посуды + 1/2 ст. соды + 1/4 ст. перекиси + лимонную цедру + ложку уксуса.
Нанеси, закрой духовку и оставь хотя бы на 4 часа. Потом просто протри губкой — и она как новая!
Чернила на одежде — не проблема
- Нанеси на пятно немного жидкости для снятия лака с ацетоном, слегка потри — и следов не останется.
Потёртая кожа? Не беда
- Капля крема для обуви подходящего оттенка — и мебель снова как новенькая. Нанеси, оставь на ночь — всё!
Блендер моется сам
- Влей тёплую воду, пару капель мыла, включи на 2 минуты — и он чист.
Пятна от тонального крема? Уходят без следа
- Перед стиркой нанеси пену для бритья на загрязнённый участок, подожди — и в стиральную машинку. Даже стойкий тон уйдёт.
Освежаем замшу без лишних трат
- Ластик сотрёт мелкие пятна.
- Пилка вернёт матовость блестящей поверхности.
Свежеубранный дом за 15 минут
- Протри все зеркала, стеклянные дверцы и окна. Блеск придаёт интерьеру ухоженный вид даже без генеральной уборки.
Попробуй хотя бы один из этих лайфхаков — и ты удивишься, как просто можно привести дом в порядок, не превращая уборку в каторгу.
Уточнения
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру