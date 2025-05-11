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Порядок без напряга: лайфхаки для тех, кто терпеть не может убираться

2:07
Недвижимость

Тебе лень доставать утюг, мыть духовку или стирать пятна? Отлично! Эти девять приёмов — для тех, кто хочет жить в чистоте, но терпеть не может быт.

Мытьё пола
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё пола

Гладим одежду… паром

  • Нет времени или желания возиться с утюгом? Повесь одежду в ванной, закрой дверь и включи горячую воду. Через 5-10 минут складки исчезнут благодаря пару. Осталось только проветрить — и готово!

Спасаем обувь без химчистки

  • Чёрную кожу быстро освежит обычный увлажняющий крем.
  • Белые резиновые носы кедов засияют после чистки зубной пастой.

Духовка без жира и усилий

  • Смешай: 1/4 ст. средства для посуды + 1/2 ст. соды + 1/4 ст. перекиси + лимонную цедру + ложку уксуса.

Нанеси, закрой духовку и оставь хотя бы на 4 часа. Потом просто протри губкой — и она как новая!

Чернила на одежде — не проблема

  • Нанеси на пятно немного жидкости для снятия лака с ацетоном, слегка потри — и следов не останется.

Потёртая кожа? Не беда

  • Капля крема для обуви подходящего оттенка — и мебель снова как новенькая. Нанеси, оставь на ночь — всё!

Блендер моется сам

  • Влей тёплую воду, пару капель мыла, включи на 2 минуты — и он чист.

Пятна от тонального крема? Уходят без следа

  • Перед стиркой нанеси пену для бритья на загрязнённый участок, подожди — и в стиральную машинку. Даже стойкий тон уйдёт.

Освежаем замшу без лишних трат

  • Ластик сотрёт мелкие пятна.
  • Пилка вернёт матовость блестящей поверхности.

Свежеубранный дом за 15 минут

  • Протри все зеркала, стеклянные дверцы и окна. Блеск придаёт интерьеру ухоженный вид даже без генеральной уборки.

Попробуй хотя бы один из этих лайфхаков — и ты удивишься, как просто можно привести дом в порядок, не превращая уборку в каторгу.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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