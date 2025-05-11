Жёлтые пятна под мышками? Не спешите выбрасывать — 5 способов отстирать без вреда для ткани

Белая одежда — это классика, пока не появляются предательские желтые пятна под мышками. Но не спешите выбрасывать любимую футболку — пятна пота можно удалить даже без долгих замачиваний и застирываний.
Если прошло уже несколько дней с момента носки — не беда. Сделайте простое домашнее средство, которое сработает даже на старых пятнах:
Теперь, когда у тебя под рукой сразу несколько простых и действенных способов борьбы с пятнами от пота, белые вещи снова могут занять почётное место в гардеробе. Главное — не запускать загрязнения, использовать проверенные домашние средства и соблюдать базовые правила стирки. Немного внимания и регулярного ухода — и любимые футболки и рубашки будут радовать тебя свежестью и чистотой гораздо дольше.
Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.
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