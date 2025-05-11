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Жёлтые пятна под мышками? Не спешите выбрасывать — 5 способов отстирать без вреда для ткани

2:18
Недвижимость

Белая одежда — это классика, пока не появляются предательские желтые пятна под мышками. Но не спешите выбрасывать любимую футболку — пятна пота можно удалить даже без долгих замачиваний и застирываний.

Пятна на одежде
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пятна на одежде

Рабочее средство из подручных ингредиентов

Если прошло уже несколько дней с момента носки — не беда. Сделайте простое домашнее средство, которое сработает даже на старых пятнах:

Что нужно

  • 3 ч. л. соды.
  • 3 ч. л. средства для мытья посуды.
  • немного перекиси водорода.

Как использовать

  • Смешайте соду и средство до пастообразной массы.
  • Нанесите смесь на пятна.
  • Сверху аккуратно полейте перекисью.
  • Оставьте на 20 минут.
  • Постирайте как обычно — без предварительного застирывания.

Ещё 5 способов удалить желтизну

  • Аспирин: растолочь таблетку, растворить в &frac12 стакана воды, нанести, оставить на пару часов.
  • Сода: кашица из соды и воды — нанести, подождать час, постирать.
  • Соль + лимон: смешать в равных частях, нанести, оставить на несколько часов.
  • Безхлорный отбеливатель + подсолнечное масло: смешать с порошком, замочить вещи в горячей воде на ночь.
  • Горчица: 5 ст. л. порошка на 5 л воды, настоять 2 часа, замочить одежду.

Как предотвратить появление пятен

  • Стирай белые вещи сразу после носки.
  • Не гладь слишком горячим утюгом.
  • Избегай хлорных отбеливателей.
  • Используй дополнительное полоскание.
  • Выбирай свободную одежду в зоне подмышек.
  • Не стирай на высоких температурах.
  • И ни в коем случае — никакого бензина и растворителей!

Теперь, когда у тебя под рукой сразу несколько простых и действенных способов борьбы с пятнами от пота, белые вещи снова могут занять почётное место в гардеробе. Главное — не запускать загрязнения, использовать проверенные домашние средства и соблюдать базовые правила стирки. Немного внимания и регулярного ухода — и любимые футболки и рубашки будут радовать тебя свежестью и чистотой гораздо дольше.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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