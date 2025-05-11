Жёлтые пятна под мышками? Не спешите выбрасывать — 5 способов отстирать без вреда для ткани

2:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Белая одежда — это классика, пока не появляются предательские желтые пятна под мышками. Но не спешите выбрасывать любимую футболку — пятна пота можно удалить даже без долгих замачиваний и застирываний.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пятна на одежде

Рабочее средство из подручных ингредиентов

Если прошло уже несколько дней с момента носки — не беда. Сделайте простое домашнее средство, которое сработает даже на старых пятнах:

Что нужно

3 ч. л. соды.

3 ч. л. средства для мытья посуды.

немного перекиси водорода.

Как использовать

Смешайте соду и средство до пастообразной массы.

Нанесите смесь на пятна.

Сверху аккуратно полейте перекисью.

Оставьте на 20 минут.

Постирайте как обычно — без предварительного застирывания.

Ещё 5 способов удалить желтизну

Аспирин: растолочь таблетку, растворить в ½ стакана воды, нанести, оставить на пару часов.

растолочь таблетку, растворить в ½ стакана воды, нанести, оставить на пару часов. Сода: кашица из соды и воды — нанести, подождать час, постирать.

кашица из соды и воды — нанести, подождать час, постирать. Соль + лимон: смешать в равных частях, нанести, оставить на несколько часов.

смешать в равных частях, нанести, оставить на несколько часов. Безхлорный отбеливатель + подсолнечное масло: смешать с порошком, замочить вещи в горячей воде на ночь.

смешать с порошком, замочить вещи в горячей воде на ночь. Горчица: 5 ст. л. порошка на 5 л воды, настоять 2 часа, замочить одежду.

Как предотвратить появление пятен

Стирай белые вещи сразу после носки.

Не гладь слишком горячим утюгом.

Избегай хлорных отбеливателей.

Используй дополнительное полоскание.

Выбирай свободную одежду в зоне подмышек.

Не стирай на высоких температурах.

И ни в коем случае — никакого бензина и растворителей!

Теперь, когда у тебя под рукой сразу несколько простых и действенных способов борьбы с пятнами от пота, белые вещи снова могут занять почётное место в гардеробе. Главное — не запускать загрязнения, использовать проверенные домашние средства и соблюдать базовые правила стирки. Немного внимания и регулярного ухода — и любимые футболки и рубашки будут радовать тебя свежестью и чистотой гораздо дольше.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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