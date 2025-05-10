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Сушилка? Не смешите. Это решение оказалось в 10 раз удобнее

1:39
Недвижимость

На кухне может не оказаться места для встроенной сушилки, а использовать посудомоечную машину каждый раз — не всегда удобно. При нехватке пространства или желании избежать лишних затрат на установку сложных систем можно прибегнуть к альтернативному, но весьма эффективному варианту.

Губка для мытья посуды
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
Губка для мытья посуды

Удобная альтернатива

Была выбрана подставка с пористой поверхностью и полиуретановым покрытием, которая быстро высыхает, предотвращая скопление влаги и развитие плесени. Достаточно протереть влажной тряпкой или сполоснуть — и поверхность вновь как новая. Материал подставки не впитывает запахи, не оставляет пятен, защищает столешницу от попадания жидкости.

Резиновая нескользящая основа обеспечивает устойчивость даже при размещении на ней тяжёлой посуды или бытовых приборов. Такая подставка также предотвращает просачивание воды на поверхность стола, что особенно важно при регулярном ручном мытье посуды.

Испробованные, но неудобные решения

Ранее предпринимались попытки использования складных сушилок. Несмотря на компактность, такие конструкции занимают место в ящиках и создают беспорядок на столешнице. Были протестированы и модели, устанавливаемые над раковиной: они позволяют воде стекать прямо в слив, но не подходят для одновременного использования мойки и сушилки.

Также применялись впитывающие салфетки и полотенца. Однако со временем на них появлялся коричневатый налёт, который не удавалось удалить даже с помощью отбеливателя, и они теряли внешний вид.

Уточнения

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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