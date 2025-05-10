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Шторы, которые просыпаются раньше вас: будущее уже прячется за окном

Недвижимость

Казалось бы, обычные шторы — но нет. Новая волна в мире умного дома изменила даже то, как мы открываем и закрываем окна. На смену классическим тканевым завесам приходят "умные" модели, которые делают повседневную жизнь не только удобнее, но и технологичнее.

Занавески
Фото: Designed by Freepik by rawpixel-com is licensed under Public domian
Занавески

Сегодня, чтобы впустить свет, не нужно даже вставать с дивана — достаточно одного клика в приложении. Умные шторы, такие как Xiaomi Mijia Hidden Smart Curtain, управляются голосом, пультом или через смартфон. Более того, можно задать расписание: например, чтобы шторы открывались сами каждое утро — как по волшебству.

Эти устройства оснащены датчиками движения, регулируемыми передачами и даже функцией контроля света и температуры. Это значит, что в жаркий день можно слегка прикрыть окно и снизить нагрев помещения — всё автоматически.

Стоимость модели от Xiaomi — около 80 долларов. В комплект входит всё необходимое, даже если у вас нет направляющей системы. Однако есть нюанс: система работает только с прямыми карнизами. Если в доме установлены L- или U-образные конструкции, установка невозможна. Также придётся подумать над заменой штор с кольцами — они не подойдут для этой системы.

На рынке доступны и другие варианты с разным функционалом, но Xiaomi предлагает одно из самых сбалансированных решений по соотношению цена/возможности. Простой в установке механизм и гибкие настройки делают эту модель привлекательной для тех, кто хочет добавить в дом немного будущего уже сегодня.

Уточнения

Домашняя автоматизация (англ. home automation), или умный дом (англ. smart house) — система домашних устройств, способных выполнять действия и решать определённые повседневные задачи без участия человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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