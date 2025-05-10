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Белый, как в рекламе: смесь из кухни, которая стирает пятна без следа

2:18
Недвижимость

Белый холодильник может быть настоящим украшением кухни — до тех пор, пока не покроется пятнами от жира, пыли и случайных отпечатков пальцев. Чтобы он продолжал сиять как новый, стоит знать несколько простых приёмов ухода, которые не навредят покрытию и сохранят прибор чистым и свежим.

Чистка чайника
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чистка чайника

Чем и как мыть

Лучший выбор — мягкая ткань из микрофибры, немного тёплой воды и неабразивное моющее средство. Главное — не тереть с силой и не использовать круговые движения, чтобы не повредить покрытие.

"Используйте слегка влажную ткань и аккуратно протирайте в одном направлении — это сохранит внешний вид прибора", — делится Эллен Брито, автор блога об уходе за домом.

Для наружной поверхности подойдут нейтральные моющие средства или универсальные составы без агрессивных компонентов.

Задняя стенка: только с выключением

Перед тем как приступить к чистке задней части, технику обязательно нужно отключить от розетки. Если там скопилось много пыли, начните с пылесоса. Только после этого используйте влажную ткань. Этот шаг особенно важен для белой техники, так как грязь может "въедаться" в корпус.

Домашние рецепты, которые действительно работают

Один из самых простых и эффективных способов — раствор тёплой воды с белым уксусом. Он помогает не только убрать жир, но и нейтрализует неприятные запахи. Для усиленного эффекта можно добавить ложку пищевой соды на литр воды.

Если на корпусе есть стойкие пятна, сода снова приходит на помощь: смешайте её с небольшим количеством воды до состояния пасты и нанесите прямо на загрязнение. Через полчаса — удалите влажной салфеткой.

"Важно предварительно протестировать любой раствор на небольшом участке поверхности, чтобы избежать повреждений", — напоминает Ребека Мальдонадо, организатор пространства.

Как избавиться от "вечных" пятен

Иногда помогает ещё один трюк: порошок для ручной стирки деликатных тканей. Смешайте с водой, нанесите на пятно, оставьте на полчаса — и удалите. Холодильник снова засияет, как новенький.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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