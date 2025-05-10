Не садись, пока не прочтёшь: секретный функционал твоего нового дивана

1:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Диван больше не просто мебель — он стал символом стиля, уюта и даже статуса. На выставке CASACOR São Paulo 2024 это особенно заметно: здесь представлены модели, которые не только украшают интерьер, но и отражают современные тенденции в дизайне.

Фото: freepik.com by wuttichai1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Интерьер с деревянными панелями

Эволюция дивана: от классики к инновациям

Современные диваны отходят от традиционных форм и материалов. На смену массивным конструкциям приходят легкие, модульные модели с органичными линиями и многофункциональностью. Особое внимание уделяется экологичности: используются переработанные материалы и ткани с низким воздействием на окружающую среду.

Цветовые акценты и текстуры

В 2025 году в моде как нейтральные оттенки — бежевый, серый, терракотовый, так и яркие акценты: оливковый, винный, темно-синий. Текстуры варьируются от гладкой кожи до мягкого букле, добавляя глубину и тактильность интерьеру.

Функциональность и комфорт

Модульные диваны позволяют адаптировать пространство под различные нужды: от семейных посиделок до уединенного отдыха. Дополнительные функции, такие как встроенные зарядные устройства или места для хранения, делают их еще более привлекательными для современного потребителя.

Влияние знаменитостей и дизайнеров

Известные личности, такие как Ким Кардашьян, выбирают изогнутые модели, подчеркивая тренд на плавные формы и мягкие линии. Дизайнер Карим Рашид представил эксклюзивную модель на CASACOR São Paulo, демонстрируя слияние искусства и функциональности в одном предмете мебели.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.



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