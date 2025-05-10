Не садись, пока не прочтёшь: секретный функционал твоего нового дивана

Диван больше не просто мебель — он стал символом стиля, уюта и даже статуса. На выставке CASACOR São Paulo 2024 это особенно заметно: здесь представлены модели, которые не только украшают интерьер, но и отражают современные тенденции в дизайне.
Современные диваны отходят от традиционных форм и материалов. На смену массивным конструкциям приходят легкие, модульные модели с органичными линиями и многофункциональностью. Особое внимание уделяется экологичности: используются переработанные материалы и ткани с низким воздействием на окружающую среду.
В 2025 году в моде как нейтральные оттенки — бежевый, серый, терракотовый, так и яркие акценты: оливковый, винный, темно-синий. Текстуры варьируются от гладкой кожи до мягкого букле, добавляя глубину и тактильность интерьеру.
Модульные диваны позволяют адаптировать пространство под различные нужды: от семейных посиделок до уединенного отдыха. Дополнительные функции, такие как встроенные зарядные устройства или места для хранения, делают их еще более привлекательными для современного потребителя.
Известные личности, такие как Ким Кардашьян, выбирают изогнутые модели, подчеркивая тренд на плавные формы и мягкие линии. Дизайнер Карим Рашид представил эксклюзивную модель на CASACOR São Paulo, демонстрируя слияние искусства и функциональности в одном предмете мебели.
Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.