Больше кода, меньше прокрутки: монитор с нестандартным экраном

Забудьте о широкоформатных экранах и "растянутых" пропорциях. Японская компания Japannext представила монитор, который буквально тянется вверх. Новинка получила необычное соотношение сторон 16:18, что делает его почти квадратным и идеально подходящим для тех, кто работает с длинными таблицами, кодом или архитектурными чертежами.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ дисплеи

Почему такой формат?

Диагональ экрана составляет 27,6 дюйма, а разрешение — 2560x2880 пикселей. Благодаря почти "квадратной" форме, монитор предоставляет обширное вертикальное пространство.

Это особенно удобно для программистов, инженеров и тех, кому приходится просматривать большие объёмы информации без постоянной прокрутки.

Функциональные особенности

Модель построена на IPS-матрице с матовым покрытием, что гарантирует хорошие углы обзора и комфорт при длительной работе. Время отклика — 11 мс, но в режиме overdrive можно снизить его до 6 мс.

Среди приятных бонусов — поддержка функций KVM, режимов picture-by-picture и picture-in-picture, а также встроенная веб-камера, микрофон и динамики. Всё это делает монитор подходящим не только для работы, но и для видеосвязи.

Цвет и яркость

Устройство охватывает 97 % цветового пространства DCI-P3 и может быть настроено в режим sRGB. Поддерживается и HDR, хотя уровень яркости сравнительно скромен — до 300 кд/м².

Подключение и питание

Монитор оснащён портом USB-C, через который можно не только передавать изображение, но и заряжать ноутбук мощностью до 65 Вт — удобно для пользователей, предпочитающих минимализм на рабочем столе.

Эргономика и установка

Предусмотрена регулировка по высоте и поворот экрана, а также VESA-совместимость, что позволяет повесить монитор на стену или крепление.

Когда и сколько?

Пока нет информации о появлении модели в Европе. Цена в Японии составляет порядка 680 евро.

Уточнения

Диспле́й (англ. display "показывать" от лат. displicare "рассеивать, разбрасывать") — электронное устройство, предназначенное для визуального отображения информации. Дисплеем в большинстве случаев можно назвать часть законченного устройства, используемую для отображения цифровой, цифро-буквенной или графической информации электронным способом.



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