Выписка детей из квартиры: где подстерегают подводные камни

Выписаться из квартиры можно без очередей, путаницы и бумажной волокиты — если знать верный путь. Делимся рабочими схемами на все случаи жизни.
Многофункциональные центры работают ежедневно и принимают без прописки. Нужны паспорт, форма №6 и документы на жильё. При новой регистрации старая аннулируется автоматически.
Заполняете заявление на портале, получаете приглашение в МВД. Учётная запись должна быть подтверждённой. Весь процесс займёт около трёх дней.
Если вы в другом городе или за границей — оформите нотариальную доверенность или обратитесь в консульство. Представитель подаст документы за вас.
Военнообязанные: иногда требуют снятия с учёта в военкомате.
Несовершеннолетние: выписка только с родителями. При наличии доли — согласие опеки обязательно.
Задолженности по ЖКХ и ипотеке не мешают выписке. Главное — изучить договор: банк должен быть в курсе, если жильё в залоге.
Да. Просто укажите любой адрес в заявлении. Это не проверяется. Получите листок убытия, чтобы затем прописаться по новому месту.
МФЦ — многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (центр госуслуг).
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