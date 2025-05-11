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Выписка детей из квартиры: где подстерегают подводные камни

1:28
Недвижимость

Выписаться из квартиры можно без очередей, путаницы и бумажной волокиты — если знать верный путь. Делимся рабочими схемами на все случаи жизни.

Деловая женщина с документами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Деловая женщина с документами

Через МФЦ — быстро и без привязки к месту

Многофункциональные центры работают ежедневно и принимают без прописки. Нужны паспорт, форма №6 и документы на жильё. При новой регистрации старая аннулируется автоматически.

Онлайн через "Госуслуги"

Заполняете заявление на портале, получаете приглашение в МВД. Учётная запись должна быть подтверждённой. Весь процесс займёт около трёх дней.

На расстоянии — через представителя

Если вы в другом городе или за границей — оформите нотариальную доверенность или обратитесь в консульство. Представитель подаст документы за вас.

Особые случаи

Военнообязанные: иногда требуют снятия с учёта в военкомате.
Несовершеннолетние: выписка только с родителями. При наличии доли — согласие опеки обязательно.

А если есть долги

Задолженности по ЖКХ и ипотеке не мешают выписке. Главное — изучить договор: банк должен быть в курсе, если жильё в залоге.

Можно ли выписаться "в никуда"

Да. Просто укажите любой адрес в заявлении. Это не проверяется. Получите листок убытия, чтобы затем прописаться по новому месту.

Уточнения

МФЦ — многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (центр госуслуг).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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