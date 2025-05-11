Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дорога через пустоту. Как строилась Байкало-Амурская магистраль
Единственный в своём роде: Том Круз скорбит о потере легенды Голливуда Вэла Килмера
Деньги закончились? ЕС урезал помощь Украине вдвое
Не просто освежиться: душ, который меняет качество вашей жизни
Единственный пляж из США в мировом списке — и он действительно стоит внимания
Неожиданные рецепты с крапивой, которые стоит попробовать
Сумасшедший тюнинг: Гелендваген от Mansory стал воплощением роскоши и силы
Одна ложка мёда, немного перца — марокканская морковка покоряет гурманов со всего мира
Ничего не росло, пока не сменили воду и не добавили один неожиданный ингредиент

Сосед дымит на балконе — а вы не можете дышать: кто прав

2:02
Недвижимость

Вы замечали, как сигаретный дым от соседа проникает в вашу квартиру через открытое окно? Это не просто неприятно — это вредно. Даже если курит не вы, риски остаются: пассивное курение провоцирует серьёзные болезни. Но имеет ли право сосед курить у себя на балконе?

Женщина на балконе
Фото: Unsplash by Yoann Boyer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина на балконе

Что говорит закон

Российское законодательство не запрещает курение на балконах личных квартир. Но если ваш сосед нарушает ваш комфорт и здоровье — вы можете действовать. Главное — доказать, что вам реально причинён вред.

Балкон — зона риска

Сигареты — одна из причин пожаров в многоквартирных домах. МЧС ежегодно фиксирует тысячи случаев, начавшихся с окурка. Именно поэтому с 2019 года запрещено разводить открытый огонь на балконах и лоджиях. Если случится пожар по вине курильщика, его ждёт как административная, так и уголовная ответственность.

Где курить точно нельзя

Лестничные клетки, чердаки, подвалы, а также общие балконы — это общая собственность жильцов. Здесь сигарета — уже нарушение, и за это положен штраф до 1 500 рублей. При этом не важно, обычная это сигарета или вейп.

Если сосед мешает вам дымом

  • Попробуйте начать с диалога — возможно, сосед даже не догадывается о проблеме.
  • Фиксируйте всё на фото и видео.
  • Если страдает здоровье — обратитесь к врачу и соберите документы.
  • Подавайте в суд. Коллективная жалоба — ещё сильнее.

Что делать с запахом

Пахнет табаком из вентиляции? Это уже проблема управляющей компании. Запах может означать забитый или повреждённый канал. Их обязаны проверить и устранить нарушение.

Пока решаете вопрос, помогут очистители воздуха и бризеры. Последние обеспечат чистый приток воздуха в квартиру, но от дыма на открытой лоджии не спасут.

Уточнения

Балко́н (итал. balcone от лат. balcus "балка") в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Почему в СССР на прилавках были синие куры
Еда и рецепты
Почему в СССР на прилавках были синие куры Аудио 
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Российский шоу-бизнес
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена? Аудио 
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Домашние животные
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Перемирие как ловушка: коалиция желающих нацелена не на мир, а на капитуляцию России Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Последние материалы
Единственный в своём роде: Том Круз скорбит о потере легенды Голливуда Вэла Килмера
Деньги закончились? ЕС урезал помощь Украине вдвое
Не просто освежиться: душ, который меняет качество вашей жизни
Единственный пляж из США в мировом списке — и он действительно стоит внимания
Неожиданные рецепты с крапивой, которые стоит попробовать
Сумасшедший тюнинг: Гелендваген от Mansory стал воплощением роскоши и силы
Одна ложка мёда, немного перца — марокканская морковка покоряет гурманов со всего мира
Ничего не росло, пока не сменили воду и не добавили один неожиданный ингредиент
Сосед дымит на балконе — а вы не можете дышать: кто прав
Если ваша кошка чирикает, как птичка, знайте: она подсказывает вам что-то важное
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.