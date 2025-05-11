Сосед дымит на балконе — а вы не можете дышать: кто прав

2:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы замечали, как сигаретный дым от соседа проникает в вашу квартиру через открытое окно? Это не просто неприятно — это вредно. Даже если курит не вы, риски остаются: пассивное курение провоцирует серьёзные болезни. Но имеет ли право сосед курить у себя на балконе?

Фото: Unsplash by Yoann Boyer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина на балконе

Что говорит закон

Российское законодательство не запрещает курение на балконах личных квартир. Но если ваш сосед нарушает ваш комфорт и здоровье — вы можете действовать. Главное — доказать, что вам реально причинён вред.

Балкон — зона риска

Сигареты — одна из причин пожаров в многоквартирных домах. МЧС ежегодно фиксирует тысячи случаев, начавшихся с окурка. Именно поэтому с 2019 года запрещено разводить открытый огонь на балконах и лоджиях. Если случится пожар по вине курильщика, его ждёт как административная, так и уголовная ответственность.

Где курить точно нельзя

Лестничные клетки, чердаки, подвалы, а также общие балконы — это общая собственность жильцов. Здесь сигарета — уже нарушение, и за это положен штраф до 1 500 рублей. При этом не важно, обычная это сигарета или вейп.

Если сосед мешает вам дымом

Попробуйте начать с диалога — возможно, сосед даже не догадывается о проблеме.

Фиксируйте всё на фото и видео.

Если страдает здоровье — обратитесь к врачу и соберите документы.

Подавайте в суд. Коллективная жалоба — ещё сильнее.

Что делать с запахом

Пахнет табаком из вентиляции? Это уже проблема управляющей компании. Запах может означать забитый или повреждённый канал. Их обязаны проверить и устранить нарушение.

Пока решаете вопрос, помогут очистители воздуха и бризеры. Последние обеспечат чистый приток воздуха в квартиру, но от дыма на открытой лоджии не спасут.

Уточнения

Балко́н (итал. balcone от лат. balcus "балка") в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.



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