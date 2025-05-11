Сосед дымит на балконе — а вы не можете дышать: кто прав

Вы замечали, как сигаретный дым от соседа проникает в вашу квартиру через открытое окно? Это не просто неприятно — это вредно. Даже если курит не вы, риски остаются: пассивное курение провоцирует серьёзные болезни. Но имеет ли право сосед курить у себя на балконе?
Российское законодательство не запрещает курение на балконах личных квартир. Но если ваш сосед нарушает ваш комфорт и здоровье — вы можете действовать. Главное — доказать, что вам реально причинён вред.
Сигареты — одна из причин пожаров в многоквартирных домах. МЧС ежегодно фиксирует тысячи случаев, начавшихся с окурка. Именно поэтому с 2019 года запрещено разводить открытый огонь на балконах и лоджиях. Если случится пожар по вине курильщика, его ждёт как административная, так и уголовная ответственность.
Лестничные клетки, чердаки, подвалы, а также общие балконы — это общая собственность жильцов. Здесь сигарета — уже нарушение, и за это положен штраф до 1 500 рублей. При этом не важно, обычная это сигарета или вейп.
Пахнет табаком из вентиляции? Это уже проблема управляющей компании. Запах может означать забитый или повреждённый канал. Их обязаны проверить и устранить нарушение.
Пока решаете вопрос, помогут очистители воздуха и бризеры. Последние обеспечат чистый приток воздуха в квартиру, но от дыма на открытой лоджии не спасут.
Балко́н (итал. balcone от лат. balcus "балка") в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.