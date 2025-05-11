Затеяли ремонт — готовьтесь платить: за что штрафуют даже собственников

2:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие уверены, что раз уж ремонт — дело личное, то и вся ответственность лежит исключительно на бригаде. Увы, это миф. В случае нарушений отвечать будет именно собственник жилья — и не только морально, но и рублём. Причём суммы штрафов — это ещё полбеды.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Valera N. Trubin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ строительный мусор

Нарушение тишины

Ваша дрель загудела в воскресенье в 14:00? Поздравляем, вы нарушили закон. В каждом регионе — свои правила: в Москве, например, запрещено шуметь с 23:00 до 7:00 и с 13:00 до 15:00, а также в праздничные и выходные дни.

Чем грозит: Штраф от 500 до 1 000 руб. Повторные жалобы могут привести к суду.

Стройматериалы в подъезде — табу

Даже если на лестничной клетке стоит всего пара мешков со смесью — вы уже нарушаете два закона. Это и антисанитария (ст. 6.4 КоАП), и угроза пожарной безопасности (ст. 20.4).

Чем грозит: Штраф до 3 000 руб. А если в случае ЧП кто-то пострадает — возможна даже уголовная ответственность.

Мусор и грязь в МОП

Грязные следы в лифте, остатки раствора на площадке, валяющийся мусор — всё это тоже наказывается. Ответственность может возложить как Роспотребнадзор, так и УК.

Чем грозит: Штраф до 1 000 руб. + оплата уборки и судебных издержек.

Вывоз мусора — не так просто

Строительный мусор нельзя складывать у подъезда или у контейнеров — даже если вы уверены, что его заберут. Это нарушение ст. 8.2 КоАП.

Чем грозит: Штраф от 1 000 до 2 000 руб.

Ущерб соседям

Затопили нижний этаж или повредили межквартирную стену? Лучше договориться полюбовно и оформить компенсацию письменно. В противном случае — суд, и сумма возрастёт в разы.

Чем грозит: Возмещение ущерба — по договорённости или решению суда.

Незаконная перепланировка

Батарея на балконе, перенос кухни или демонтаж вентиляции — всё это может быть признано самовольной перепланировкой. В случае проверки придётся возвращать всё как было.

Чем грозит: Штраф до 2 500 руб. и собственные расходы на демонтаж изменений.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином "штраф" используется также термин "денежное взыскание". Штраф как вид наказания присущ нескольким отраслям права.



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