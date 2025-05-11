Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пицца по 15 долларов: почему этот штат стал пиццерийной столицей
Кулинарная магия: блюда, которые пахнут детством
Джокович сыграл 19 матчей и выиграл целое состояние в 2025 году
Автобусы в СССР: символ времени и мобильности
Листья будут как на картинке: как правильно посадить салат на грядке
Вода из аквариума: секрет натурального удобрения или риск для растений
Несколько глотков ежедневно — и навсегда перестанете просыпаться с давлением
Отдали кошку — и сломали ей мир: почему это не всегда безопасно
Автомобиль не утка: как не утопить машину в весенней луже

Забор оказался слишком близко: почему теперь грозит снос

3:44
Недвижимость

Вы удивитесь, но даже если участок полностью ваш, строить на нём "как хочется" не получится. Нарушите правила — и получите не только гнев соседей, но и штрафы от контролирующих органов. Чтобы этого избежать, разберёмся, какие нормы регулируют размещение построек, деревьев и объектов на участке.

Бунгало в США, Коннектикут
Фото: commons.wikimedia.org by Picabu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бунгало в США, Коннектикут

На что опираться при строительстве

Все действия на землях ИЖС, а также в СНТ и ДНП регулируются рядом документов:

  • СП 30-102-99 — определяет размещение объектов на ИЖС.
  • СП 11-106-97 и СП 53.13330.2019 — для садоводов.
  • 217-ФЗ, 123-ФЗ, СанПиН 2.1.3684-21 — санитарные и пожарные нормы.
  • Градостроительный и Земельный кодексы РФ.
  • Местные ПЗЗ и уставы СНТ, ДНП.

Где можно строить дом

Согласно СП 30-102-99 и актуализированным СНиП, размещение дома должно соответствовать:

  • От дороги — не менее 5 м.
  • От проезда — минимум 3 м.
  • От соседей — отступ не менее 3 м.
  • Крыша не должна сбрасывать осадки на участок соседа.
  • Также учитывают материалы зданий: для горючих — большие отступы.

Противопожарные расстояния между домами

Если рядом уже стоят строения, учитываются минимальные расстояния:

  • Каменные дома — от 6 м.
  • Каменные с деревянными перекрытиями — от 8 м.
  • Деревянный и каменный — от 10 м.
  • Два деревянных — не менее 15 м.

Что с пристройками

Гараж можно пристроить, но с учётом: сам дом — отступ 3 м, гараж — от 1 м.
Хозяйственные пристройки (например, для скота) — минимум 7 м от дома и 4 м от забора.

Как сажать деревья

Высота деревьев определяет и их удаление от забора:

  • Высокие (ель, яблоня) — от 3 м (ИЖС — от 4 м).
  • Средние (вишня, слива) — от 2 м.
  • Низкие и кусты — от 1 м.
  • Измеряют до центра ствола.

Остальные постройки и объекты

  • Скважина — от забора 4 м, от септика — 30 м.
  • Гараж — 1 м от забора, 6 м от окон.
  • Птичники и сараи — 4 м до ограды, 3 м до дома.
  • Туалет без септика — 1-2 м до границы.
  • Котельная — минимум 1 м и согласование.
  • Баня — 1 м до забора, 6 м до соседских окон, 8 м до своего дома.

Санитарные расстояния

Важно учитывать:

  • Между домом и туалетом или хозпостройкой — минимум 12 м.
  • До компоста или душа — 8 м.
  • До септика — от 5 до 8 м в зависимости от объёма.

Как правильно замерять расстояния

Измерения проводят:

  • От края фундамента или цоколя.
  • При отсутствии — от стены.
  • Если есть выступы (более 0,5 м), от точки проекции на землю.

Как распланировать участок

Рекомендуется выделить три зоны:

  • Жилую — дома и пристройки.
  • Техническую — септики, колодцы и др.
  • Зону отдыха или огород.
  • Если заводите скот или птицу — добавьте четвёртую зону. Главное — соблюдать все нормативы, иначе — споры, суды и штрафы.

Уточнения

Да́ча - загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Шоу-бизнес
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек Аудио 
Маленький убийца: ядовитая птичка, которая может убить человека
Домашние животные
Маленький убийца: ядовитая птичка, которая может убить человека Аудио 
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Шоу-бизнес
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Перемирие как ловушка: коалиция желающих нацелена не на мир, а на капитуляцию России Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Кошка считает вас кошкой — вот 6 причин, почему это не шутка
Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Последние материалы
Тахини штурмует кофейни: этот латте затмит матчу – предлагаем сразу два варианта трендового напитка
Бессульфатные шампуни: спасение или маркетинговая уловка? Разбираемся без прикрас
Этот документ защитит вас от обмана при съеме жилья — но есть нюанс
Леброн Джеймс сделал новое заявление о завершении карьеры
В Сандерленде начинается строительство гигафабрики: аккумуляторы для 100 тыс. электромобилей в год
Предел эволюции: живой компьютер, способный мыслить уже ждет вас
Перемирие как ловушка: коалиция желающих нацелена не на мир, а на капитуляцию России
Врата ада в Чехии существуют: три замка, которые заставят вас поверить в мистику
Идеальный перекус за 35 минут: гранола, от которой невозможно оторваться – готовим дома
Настоящие лайфхаки для пышного цветения кактусов в домашних условиях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.