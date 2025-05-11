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Этот документ защитит вас от обмана при съеме жилья — но есть нюанс

2:35
Недвижимость

Если вы решили сдать или снять жилье, первый шаг — составить договор. Это не просто формальность, а ваша страховка от неприятных сюрпризов. Особенно в мире, где один пропущенный пункт может обернуться потерей денег или жилья.

Подписание договора
Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подписание договора

Найм, а не аренда — почему это важно

С юридической точки зрения жилье передаётся не в аренду, а в найм. Этот термин регулируется 35 главой Гражданского кодекса РФ — "Наем жилого помещения". Неправильное указание в документе ("аренда" вместо "найм") может сделать его недействительным.

Проверка перед сделкой: не дайте себя обмануть

Перед подписанием договора обязательно:

  • Попросите у собственника оригиналы документов, подтверждающих право владения.
  • Сверьте данные из паспорта владельца и убедитесь, что перед вами именно хозяин квартиры.
  • Проверьте квартиру лично — от состояния пола и окон до работы сантехники и бытовой техники. Все обнаруженные проблемы зафиксируйте письменно.

Что должно быть в договоре

Минимальный перечень ключевых пунктов:

  • Стороны договора: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, а также информация о других жильцах.
  • Предмет: точный адрес, площадь, кадастровый номер. Убедитесь, что жильё не находится в залоге и не обременено правами третьих лиц.
  • Срок действия: до 11 месяцев — краткосрочный найм, от 11 и более — долгосрочный. Долгосрочные договоры подлежат регистрации в Росреестре.
  • Оплата: сколько, когда, каким способом. Входит ли в сумму оплата коммуналки, интернета и других услуг.
  • Залог: сумма, порядок внесения и условия возврата.
  • Права и обязанности: кто чинит сломанный кран, можно ли держать животных, как часто арендодатель имеет право заходить в квартиру.
  • Условия расторжения: причины досрочного прекращения договора и порядок уведомления сторон.

Опись имущества: защита на случай споров

Этот пункт часто упускают, но зря. Составьте перечень мебели и техники, зафиксируйте состояние, прикрепите фото. Так вы избежите претензий, если что-то сломается не по вашей вине.

Помните

Без письменного договора вы остаетесь практически без прав. А юридически грамотный документ — это не просто бумажка, а щит, который защищает интересы обеих сторон.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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