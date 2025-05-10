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Шкаф полон, а носить нечего? Это решение изменит вашу жизнь

1:55
Недвижимость

Сабрина всегда любила порядок, но её гардероб — это была совсем другая история. Всё начиналось с того, что после генеральной уборки она наслаждалась чистотой и организованностью, но уже через несколько дней все вещи снова возвращались в хаос. Как и многие, она часто сталкивалась с ситуацией, когда "нечего надеть", несмотря на полные шкафы.

Одежда на вешалках
Фото: unsplash.com by Parker Burchfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда на вешалках

Каждое утро её встречал беспорядок, растущее разочарование и ощущение, что одежда перестала радовать. И вот, однажды, она поняла, что нужно сделать что-то большее, чем просто очередной уборкой — ей нужно помочь профессионала, который не только наведёт порядок, но и покажет, как поддерживать этот порядок в долгосрочной перспективе.

Профессиональный подход: как организатор изменил её отношение к вещам

Летисия Пулманн, опытный организатор, начала работу с того, что извлекла всё из шкафа. Вместо того чтобы сразу разбирать всё, она предложила разделить вещи по категориям и решить, какие из них действительно нужны. В процессе Сабрина поняла, что многие вещи уже не подходили ей по стилю, а другие просто не использовались.

Летисия предложила не только очистить гардероб от лишнего, но и правильно хранить вещи. Например, многие вещи, такие как вечерние платья, можно хранить в коробках или чемоданах, а не смешивать с повседневной одеждой.

Каждой вещи — своё место

Организация гардероба оказалась не просто про эстетику, а про практичность и удобство. Система, предложенная Летисией, оказалась элементарной, но эффективной: у каждой вещи должно быть своё место. Это не требовало больших затрат на коробки или дорогие органайзеры — достаточно было использовать то, что уже есть под рукой. Главное — найти логичное место для каждой вещи.

Уточнения

Гардероб — помещение для хранения одежды и переодевания.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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