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5 практических советов, как убрать неприятный запах с дивана

Недвижимость

Мало кому хочется отдыхать на диване, от которого исходит странный, затхлый запах. Со временем даже самая красивая обивка накапливает следы повседневной жизни — пот, остатки пищи, шерсть домашних животных и даже невидимую плесень. Всё это постепенно превращается в стойкий неприятный аромат, который не исчезает сам по себе.

Синий диван
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Синий диван

Хорошая новость — устранить запах можно с помощью простых, но эффективных домашних приёмов, не прибегая к дорогой химчистке.

Домашние способы, которые действительно работают

Один из самых эффективных натуральных дезодорантов — обычная пищевая сода. Она не маскирует запахи, а нейтрализует их, справляясь даже с плесенью и потом. Достаточно равномерно распределить её по всей поверхности дивана, включая щели между подушками, и оставить минимум на час, а лучше на всю ночь. После этого сода просто удаляется пылесосом. А чтобы усилить эффект, можно заранее добавить в неё пару капель эфирного масла — лаванды, лемонграсса или эвкалипта.

Когда нужен мгновенный результат, на помощь приходит простая смесь уксуса с кондиционером для белья. Белый уксус устраняет запахи на молекулярном уровне, а капля ароматного кондиционера оставляет приятный шлейф, словно только что прошла стирка. Главное — не переусердствовать: ткань нужно лишь слегка сбрызнуть, а не промочить. Перед применением стоит протестировать средство на незаметном участке дивана, чтобы исключить риск пятен.

Чтобы быстро освежить обивку без полноценной уборки, отлично работает метод с тёплой тряпкой. Достаточно слегка увлажнить ткань, добавить пару капель ароматической эссенции и аккуратно протереть диван. Тепло помогает аромату раскрыться, а ткань при этом не промокает. Такой приём особенно хорош в качестве завершающего штриха после глубокой чистки.

Запах появляется снова и снова? Проверьте вентиляцию

Часто неприятный запах связан не с загрязнением, а с банальной влажностью. Плохая вентиляция и нехватка солнечного света создают идеальную среду для появления плесени. Регулярное проветривание комнаты и "солнечные ванны" для диванных подушек помогают избежать этого. Синтетические накидки и покрывала лучше не оставлять надолго, особенно если нет возможности часто их стирать.

Идеальный аромат — своими руками

После того как запахи исчезли, самое время закрепить приятный эффект. Самодельный ароматизатор для обивки можно сделать за пару минут. Всё, что нужно: немного спирта, воды и несколько капель любимого эфирного масла — будь то ваниль, лаванда, бамбук или розмарин. Смесь быстро испаряется, не оставляя следов, и наполняет комнату ощущением уюта, будто вы только что зашли в дорогой интерьерный магазин.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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