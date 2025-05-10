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Мало кто знает, но именно поэтому кастрюли и сковородки чернеют после использования

Недвижимость

Если сковороды или кастрюли после готовки на газовой плите начинают темнеть снизу — это не остатки еды и не налёт от старости. Это симптом того, что с плитой что-то не так. И чем дольше игнорировать проблему, тем хуже будет становиться — копоть будет оседать на посуде снова и снова, а главное, она может быть вредной не только для техники, но и для здоровья.

Сковорода
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сковорода

Оранжевое пламя — сигнал бедствия

Причина почерневшей посуды — неэффективное сгорание газа. Когда смесь воздуха и топлива в горелке нарушена, огонь меняет цвет: он становится жёлтым, оранжевым или даже красноватым. Вместо полноценного голубого пламени, которое свидетельствует о чистом горении, вы получаете коптящее пламя с остатками сажи. А сажа оседает прямо на дне вашей любимой кастрюли. Этот эффект особенно заметен на нержавейке и алюминии — сковорода быстро темнеет, и никакая губка не может вернуть ей прежний вид.

Виновата не посуда, а плита

Одна из самых распространённых причин — плохо отрегулированный воздухозаборник в самой конфорке. При недостатке кислорода газ не успевает сгореть полностью, и его остатки оседают чёрным налётом. Такое пламя не только портит посуду — оно также может быть опасным, потому что выбрасывает в воздух продукты неполного сгорания, включая угарный газ.

Ещё одна причина — неправильные или засорённые газовые форсунки. Иногда их не адаптируют под конкретный тип газа, особенно если плита была установлена без участия профессионалов. Форсунки могут подавать слишком много газа, и тогда даже при нормальном воздушном потоке горение нарушается. Засоры усиливают эффект — и в итоге вы получаете горелку, которая буквально "дымит".

Чистка не поможет, если не устранить причину

Можно сколько угодно мыть посуду, но пока пламя остаётся жёлтым, ситуация будет повторяться. Правильное пламя — это тишина, стабильность и ярко-синий цвет. Если оно шипит, пляшет, выбрасывает языки огня и шумит — значит, внутри горелки нарушен баланс. Это легко исправить с помощью специалиста.

Иногда всё решается простой регулировкой притока воздуха. В других случаях может потребоваться замена форсунок или их чистка. Главное — не откладывать.

Уточнения

Га́зовая плита́ — кухонная плита, использующая в качестве топлива горючий газ. Может использоваться природный газ из городской газовой сети или сжиженный газ из баллонов или газгольдеров. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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