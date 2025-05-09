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Возвращение спальни из 80-х: дизайнеры снова влюблены в прикроватные рюши

2:07
Недвижимость

В мире интерьерных трендов, где мода циклична, один элемент из прошлого возвращается с новой силой — прикроватные рюши. Когда-то обязательный элемент в каждой спальне, они сегодня вновь появляются в домах, отсылая нас к уютной эстетике 80-х годов.

Уютная спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Уютная спальня

Если минимализм и сканди-стиль вам наскучили, самое время обратиться к более мягким, ностальгическим решениям. И прикроватная рюша — именно такая. Этот, казалось бы, скромный отрез ткани способен полностью преобразить восприятие кровати. Он размещается между матрасом и основанием, скрывая металлические каркасы, хранящийся под кроватью хаос и одновременно добавляя ощущение уюта.

Эксперты утверждают, что оборки на кровати — это не просто декоративный каприз. Это функциональное решение: они маскируют беспорядок, защищают пространство под кроватью от пыли и создают визуально завершённый, гармоничный образ интерьера. Особенно ценны они в небольших квартирах, где каждый сантиметр пространства важен.

Что особенно приятно — вариантов исполнения масса. Любите строгие формы? Выбирайте плиссированные рюши с четкой геометрией. Предпочитаете деревенский уют? Подойдут свободно ниспадающие ткани, доходящие до пола. Цветочные принты, тонкая полоска, нейтральная монохромная палитра — всё работает, особенно если поддержать выбранный текстиль на шторах, подушках или даже изголовье.

Еще один бонус — экономичность. С их помощью можно замаскировать самые простые и дешевые каркасы, визуально повысив "класс" мебели. Оформите кровать в одном текстиле от основания до изголовья — и она будет выглядеть как дорогой дизайнерский комплект.

Так что, если вам кажется, что в вашей спальне не хватает "изюминки" — возможно, пришло время вернуться к тем самым оборкам. Они не только добавят уюта, но и напомнят о временах, когда интерьер создавался с душой.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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