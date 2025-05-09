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Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом

1:39
Недвижимость

Обычные предметы из кухни, давно отслужившие своё, чаще всего заканчивают жизнь в мусорном ведре. Но стоит взглянуть на них иначе — и можно создать нечто по-настоящему эффектное.

Тёрка
Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тёрка

Именно так произошло с обычной тёркой для сыра: ржавая, поцарапанная, с утраченной функциональностью. Но ей нашлось новое место — не на полке, а в центре внимания домашнего интерьера.

Автор идеи решил не сдаваться перед временем. Терку окрасили в матовый черный цвет — сразу же появилась индустриальная эстетика, подходящая для лофта или современной кухни. Пока краска высыхала, из обычной деревянной доски мастер начал собирать основание. К доске прикрутили крючок, на который затем повесили деревянную вешалку — именно она будет удерживать лампу.

Следующий шаг оказался решающим. Через вешалку аккуратно пропустили электрический кабель, закрепив его так, чтобы он стал не только функциональной частью, но и дизайнерским элементом. А внутрь самой терки — уже окрашенной и преобразившейся — вставили лампочку. Получился не просто светильник, а арт-объект, который легко представить в стильном кафе, фотостудии или уютной спальне.

Так, всего за 15-20 минут, абсолютно ненужный кухонный предмет стал уникальной настольной лампой. Минимум затрат, ноль отходов и максимум вау-эффекта. Этот проект доказывает: стиль можно создать буквально из ничего, если видеть в вещах не только их первоначальную функцию, но и скрытый потенциал.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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