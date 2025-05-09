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Всё шло по рецепту, пока плита не решила закончить готовку за тебя

1:47
Недвижимость

Индукционная варочная панель — удобное и современное решение для кухни. Однако при переходе на неё может обнаружиться одна малоприятная деталь: любимый вок перестаёт работать. Или работает совсем не так, как нужно.

Кухонная плита
Фото: commons.wikimedia. org by PLE BORA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кухонная плита

Почему вок не подходит для индукции

Проблема связана с материалом и формой. Большинство традиционных воков имеют круглое дно и выполнены из неферромагнитных сплавов, которые не взаимодействуют с магнитным полем индукционной панели. Нагрев не происходит либо остаётся недостаточным.

Индукция требует ровного, хорошо прилегающего дна из стали или чугуна. Плита нагревает строго по зоне контакта, а в воке важен равномерный прогрев стенок. Отсутствие высоких температур делает приготовление блюд в стиле stir-fry невозможным.

Плоское дно — компромисс

Существуют воки с плоским дном, которые лучше подходят для индукции. Однако при их использовании теряется привычная техника жарки, где важно быстро перемешивать и подбрасывать ингредиенты. При отрыве вока от поверхности плита может остановить нагрев, решив, что готовка завершена.

Адаптер — решение

Иногда предлагается использовать специальные переходники-диски. Однако такие приспособления нарушают принципы работы индукции. Повышается риск перегрева, снижается точность нагрева и теряется одна из главных функций — безопасность. Производители не рекомендуют использовать подобные адаптеры.

Индукционная плита требует пересмотра привычек и кухонной утвари. Приготовление в воке возможно, но уже не так, как прежде.

Уточнения

Индукционная плита — кухонная электрическая плита, разогревающая непосредственно железосодержащую посуду (а не конфорку, как в случае с традиционной плитой) индуцированными вихревыми токами, создаваемыми высокочастотным магнитным полем частотой 20-100 кГц.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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