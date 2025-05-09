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Привычка, из-за которой ты платишь за 65 холодильников, даже если не открываешь их

1:46
Недвижимость

Ты включаешь душ, наслаждаешься горячей водой — и не подозреваешь, что за эти несколько минут счётчик крутится быстрее, чем вентилятор в июле. Виновник — электрический водонагреватель. Этот незаменимый бытовой прибор оказался одним из главных "энергозатратчиков" в доме.

Водонагреватель
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водонагреватель

До 65 холодильников… один бойлер

Сравнение впечатляет: обычный электрический водонагреватель при активной работе может потреблять столько же, сколько 65 современных холодильников. Всё дело в принципе работы — нагрев воды происходит за счёт электрического сопротивления. Показатели варьируются от 3000 до 5500 Вт, особенно в режиме душа.

Для сравнения: холодильник в среднем потребляет 35-40 Вт в час. Несколько минут под горячей водой — это как десятки холодильников, трудящихся часами.

Утечка энергии — невидимая, но дорогая

Во многих странах, таких как Франция, до 15% всего домашнего потребления электроэнергии уходит именно на водонагреватель. И часто это сопровождается потерями: неточное регулирование температуры, перегрев, повторные включения — всё это поднимает расходы и вред для экологии.

Есть ли выход

Решения есть, и они не требуют жертв:

  • Переход на энергоэффективные модели
  • Установка солнечного водонагревателя
  • Сокращение времени и температуры душа
  • Использование насадок-редукторов для экономии воды

Водонагреватель — не враг, но напоминание: привычки важны. Экологичное будущее начинается не с глобальных реформ, а с малого — например, с крана в ванной.

Уточнения

Водонагреватель — устройство для непрерывного нагрева воды в местной системе водоснабжения. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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