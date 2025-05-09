Бассейн в облаках, кухня на крыше и один секрет, за который просят $35 миллионов

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Найти в Нью-Йорке простор и уединение — задача почти мифическая. Но одно место в самом сердце Манхэттена бросает вызов этим правилам.

Фото: commons.wikimedia.org by Hu Totya, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Бассейн на крыше

На рынок вновь выставлен триплекс в районе Флэтайрон с собственной крышей, где скрыт бассейн длиной более шести метров, гидромассажная ванна, летняя кухня и обеденная зона под навесом. Цена мечты — 35 миллионов долларов.

Рай над городом

Пентхаус принадлежит супругам Кан — Тедди и Элизе. Он — управляющий хедж-фондом, она — дизайнер. В 2017 году они приобрели помещение за 16,76 миллиона долларов и объединили два с половиной этажа в шестиспальную резиденцию с 5,5 ванными комнатами. Часть третьего уровня они оставили как отдельную арендуемую площадь — она в продажу не входит.

Архитектура без компромиссов

Проект создавался ещё до окончания строительства: супруги сотрудничали с застройщиком Toll Brothers City Living, чтобы воплотить своё представление об идеальном городском доме.

В центре внимания — крыша. Настоящий личный курорт среди бетонных джунглей, где можно позагорать, устроить ужин на свежем воздухе или просто сбежать от городской суеты.

Уточнения

Пентха́ус (англ. penthouse) — технический чердак, позже помещение для жилья (квартира, особняк) на крыше небоскрёба или отделённая площадь на верхнем этаже здания.



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