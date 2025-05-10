Эта неочевидная вещь спасает любой ремонт — без неё квартира кажется пустой

2:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мода на декор меняется быстро, но есть вещи, которые не просто попадают в тренды, а остаются с нами надолго. Их не хочется прятать в шкаф — наоборот, они задают настроение в доме и превращают пространство в живое.

Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квартира-студия в Одессе

Настольные лампы, которые как арт-объекты

Забудьте про обычные торшеры. Современные лампы — это не столько про свет, сколько про стиль. Матовые купола, металлические "грибы", скульптурные формы и текстурные абажуры — они выглядят как часть выставки. Маленькую модель можно поставить на полку, большую — прямо на пол. Главное, чтобы перекликалась с остальными деталями интерьера.

Зелёные "соседи" для уюта и стиля

Один фикус способен сделать комнату в два раза уютнее. А если добавить замиокулькас, суккуленты или вьющийся плющ в подвесном кашпо — интерьер сразу оживает. Боишься забыть про полив? Сейчас есть искусственные растения, которые выглядят как настоящие. Проверено: никто не отличит.

Круглые картины и зеркала — мягкая альтернатива квадратам

Округлые формы будто сглаживают углы даже в самой строгой комнате. Картины и зеркала в круглых рамках — находка для тех, кто хочет добавить динамики. Один элемент над комодом уже преобразит интерьер, а группа из трёх-четырёх разных по диаметру рам — это уже стильное заявление.

Дерево без глянца — про тепло и характер

Нешлифованные доски, коряги, резные шкатулки и плетёные элементы — всё это не просто про эстетику, а про уют с характером. Особенно в паре с льняными тканями, керамикой или матовым стеклом. Даже разделочная доска на кухонной стене может быть частью образа.

Вазы, в которые даже цветы не всегда нужны

Асимметричные, глянцевые, рифлёные, керамические и стеклянные — современные вазы давно вышли за рамки "поставил букет и забыл". В них можно насыпать морские камешки, сухоцветы или даже мятные конфеты. Стоят — и радуют.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).





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