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Не стоит миллионы, а выглядит на все сто: как придать интерьеру лоск

1:44
Недвижимость

Роскошь — это не про цену, а про впечатление. Именно его создают те, кто умеет играть с текстурами, светом и деталями. Даже если бюджет ограничен, дом всё равно может выглядеть как из дизайнерского журнала.

Квартира
Фото: commons.wikimedia.org by Dukley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Квартира

Цвет — как первый штрих на холсте

Натуральные оттенки вроде бежевого песка, серой гальки или выбеленного дерева работают как успокаивающий фон. Они не отвлекают взгляд, зато подчёркивают продуманность пространства. На такой палитре ярко заиграют даже самые скромные детали.

Пол — фундамент "дорогого" ощущения

Натуральное дерево или качественный ламинат под дуб сразу задают нужный тон. Особенно если выложить его "ёлочкой" — комната визуально усложняется, появляется характер и лёгкий налёт исторической глубины.

Фактура вместо глянца

Чем больше в интерьере разноплановых поверхностей, тем богаче он смотрится. Бархат рядом с матовой керамикой, немного состаренного дерева и кожи — и вот уже создаётся образ, где хочется рассматривать детали. Такой многослойный интерьер кажется куда дороже, чем есть на самом деле.

Цвет не должен кричать

Сложные, приглушённые тона всегда выглядят выигрышно. Пыльно-розовый, охра, оливковый или серо-синий придают интерьеру глубину. Они словно приглушают свет, создавая атмосферу уютной галереи.

Искусство делает магию

Даже одна авторская картина способна изменить восприятие комнаты. Она отвлекает от дешёвых деталей, задаёт тон и ощущение вкуса. Главное — выбрать работу, которая говорит за вас.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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