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Одна хитрость — и ванная будто из дорогого отеля: делимся идеей

1:53
Недвижимость

Почему одни ванные притягивают, будто спа-салон, а другие остаются просто местом для умывания? Секрет — в деталях. Пара продуманных решений способна превратить даже типовую ванную в уютное пространство, где начинается хорошее утро и завершается день.

ванна
Фото: https://commons.wikimedia.org by Maya Kaizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ванна

Комфорт и красота: идеи, которые работают

Зеркало с подогревом — больше никакого запотевшего стекла. После душа оно остаётся идеально чистым. Бонус — не нужно вытирать следы каждый раз, когда вы собираетесь на работу.

Зеркала в полный рост визуально расширяют пространство. Даже крохотная ванная выглядит просторнее. А ещё удобно оценить образ с ног до головы перед выходом из дома.

Тёплые стены — стильная альтернатива громоздким полотенцесушителям. Встроенные панели аккуратно обогревают помещение, а полотенца — всегда сухие и тёплые.

Умные мелочи

Ниша под ванной с подсветкой создаёт эффект "парящей чаши". Выглядит легко и современно, защищает от ударов и делает интерьер визуально легче.

Полочки под плиткой или стеклом избавляют от хаоса флаконов. Всё нужное — под рукой, но не на виду. А если добавить подсветку — ещё и красиво.

Подвесная мебель делает уборку проще, а пространство — воздушным. Даже одна подвесная тумба визуально "раздвигает" стены.

Низкая инсталляция унитаза наравне с раковиной помогает создать цельную линию. Всё выглядит аккуратно, а лишние трубы скрыты.

Да, часть этих решений лучше продумывать заранее, ещё до ремонта. Но даже одно новое зеркало или лёгкий шкаф могут изменить атмосферу. Главное — не бояться добавить немного уюта в самый "функциональный" уголок квартиры.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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