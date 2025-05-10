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Красиво только в магазине: угловой диван оказался интерьерной ловушкой

1:40
Недвижимость

Кажется, угловой диван — мечта: места много, стиль современный, пространство экономит. Но дизайнеры интерьеров думают иначе. И вот почему.

Диван
Фото: https://www.freepik.com by topntp26
Диван

Не прощает перемен

Главная проблема — он делает комнату "неподвижной". Такой диван невозможно просто переставить: он приковывает планировку к одному сценарию. Хочется перемен в интерьере? Придётся менять всё вокруг или прощаться с диваном.

Квадратный захватчик

Даже если модель компактная, она всё равно выглядит тяжело. Угол "съедает" пространство визуально — особенно в маленьких комнатах. В результате вместо уюта — ощущение тесноты, даже если цвет светлый и дизайн минималистичный.

Не вписывается в стиль

Большинство угловых диванов — на одно лицо. Шаблонный внешний вид делает их похожими на мебель из офисов или гостиниц. А вот вписать такую конструкцию в прованс, лофт или классику — настоящая проблема. Даже подушки не спасают — они лишь подчёркивают неуместность.

Сложности в быту

Практичность угловых диванов — миф. Со временем они теряют форму, особенно по краям, где сидят реже. Модули разбалтываются, появляются щели, а под швами скапливается пыль и крошки. Чистить такой диван — тот ещё квест.

Что выбрать вместо

Если хочется свободы и лёгкости — лучше взять прямой диван плюс пару кресел или пуф. Такое решение даёт простор для перестановок и делает комнату визуально легче. А значит — уютнее и живее.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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