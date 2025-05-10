Один нюанс в установке плинтуса — и щелей больше не будет

Считаете плинтусы всего лишь элементом декора? На самом деле они выполняют куда более важную функцию: закрывают монтажные швы по периметру комнаты, а в некоторых случаях — ещё и скрывают провода. Но чтобы планки действительно радовали глаз, нужно правильно их установить. А вот тут начинается самое интересное: разные материалы требуют своего подхода.
Деревянные плинтусы — выбор ценителей классики. Изготавливаются из дуба, бука, сосны. Они не гнутся, поэтому требуют идеально ровной основы. Для углов — запил под 45°, без права на ошибку. Обязательное условие: перед монтажом древесина должна полностью просохнуть, иначе после высыхания её может повести.
Пластиковые плинтусы — универсальны и просты в работе. Они гибкие, поэтому легко "подстраиваются" под неровные стены. Выпускаются в разных цветах и фактурах. Стандартно комплектуются уголками и заглушками — всё для быстрой установки без подрезки под углом.
Правильный ответ: туда, где это проще и надёжнее. Всё зависит от материалов основания.
Рекомендуются финишные гвозди — у них маленькая шляпка, которая легко утапливается в материале. Лучше брать оцинкованные: они устойчивы к влаге и не ржавеют. Для пластиковых планок со скрытым креплением подойдут любые гвозди.
Если накладка не предусмотрена — замаскируйте шляпки самоклеящимися наклейками.
Итог простой: прочность фиксации зависит от сочетания материалов и выбора крепежа. Соблюдайте технологию, и плинтусы прослужат долго — без перекосов, щелей и отслоений.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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