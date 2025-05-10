Один нюанс в установке плинтуса — и щелей больше не будет

3:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Считаете плинтусы всего лишь элементом декора? На самом деле они выполняют куда более важную функцию: закрывают монтажные швы по периметру комнаты, а в некоторых случаях — ещё и скрывают провода. Но чтобы планки действительно радовали глаз, нужно правильно их установить. А вот тут начинается самое интересное: разные материалы требуют своего подхода.

Фото: Flickr by Hannah and Simon, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Установка плинтуса

Сначала — материал. Потом — способ крепления

Деревянные плинтусы — выбор ценителей классики. Изготавливаются из дуба, бука, сосны. Они не гнутся, поэтому требуют идеально ровной основы. Для углов — запил под 45°, без права на ошибку. Обязательное условие: перед монтажом древесина должна полностью просохнуть, иначе после высыхания её может повести.

Пластиковые плинтусы — универсальны и просты в работе. Они гибкие, поэтому легко "подстраиваются" под неровные стены. Выпускаются в разных цветах и фактурах. Стандартно комплектуются уголками и заглушками — всё для быстрой установки без подрезки под углом.

Стена или пол — куда вбивать гвозди

Правильный ответ: туда, где это проще и надёжнее. Всё зависит от материалов основания.

Деревянный пол + бетонная стена — прибиваем к полу.

Деревянная обшивка стен + наливной пол — к стене.

Пеноблок или гипс — гвозди противопоказаны, фиксация будет ненадёжной.

Одинаковый материал (например, дерево) — выбираем, что удобнее.

Какими гвоздями прибивать

Рекомендуются финишные гвозди — у них маленькая шляпка, которая легко утапливается в материале. Лучше брать оцинкованные: они устойчивы к влаге и не ржавеют. Для пластиковых планок со скрытым креплением подойдут любые гвозди.

Инструкция: как прибить пластиковый плинтус

Снимите декоративную накладку (если есть).

Приложите плинтус, прижмите к стене.

"Наживите" гвозди, не забивая их до конца.

Уложите кабель (если предусмотрен кабель-канал).

Закройте накладку.

Если накладка не предусмотрена — замаскируйте шляпки самоклеящимися наклейками.

Как прибить деревянный плинтус: пошагово

Просверлите в планке отверстия.

Приложите плинтус к месту.

Вставьте гвоздь, слегка вбейте.

Добейте гвоздь добойником, утопив шляпку.

Зашпаклюйте отверстие, отшлифуйте, нанесите отделку.

А если бетон

Просверлите отверстия в плинтусе.

Отметьте через них места под заглушки на стене.

Снимите плинтус, просверлите стену перфоратором.

Заложите в отверстия клей, вставьте деревянные пробки.

Установите плинтус, вбейте гвозди в подготовленные места.

Главный секрет надёжного монтажа

Итог простой: прочность фиксации зависит от сочетания материалов и выбора крепежа. Соблюдайте технологию, и плинтусы прослужат долго — без перекосов, щелей и отслоений.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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