Прокладываете проводку? Не берите кабель, если на нем нет этих букв

3:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Какой кабель лучше для дома — алюминиевый или медный? Одножильный или многожильный? С заземлением или без? От правильного выбора зависит не только срок службы проводки, но и безопасность всего жилища.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MG_9973_small_Cable.jpg by A1c3b2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Провода

Провод или кабель — в чем разница

Первое, что нужно понять: провод и кабель — не одно и то же. У кабеля больше слоев защиты, он круглого сечения и подходит для подключения мощной техники, вроде плиты или котла. Провод — более гибкий, может быть плоским. Его проще укладывать в штробу, но и защита у него слабее.

Совет: даже для освещения лучше использовать кабель, а не провод — это безопаснее.

Какой металл выбрать: алюминий или медь

Алюминий стоит дешевле и легче в монтаже, но:

Быстро нагревается при перегрузке.

Может ломаться после сгибания.

Требует большего сечения при той же нагрузке.

Медь:

Гнется без риска поломки.

Не теряет проводимости при окислении.

Выдерживает перепады напряжения.

Если речь не идет о временной электросхеме или замене старого алюминия, выбор очевиден — медь.

Расчет сечения: что важно знать

Неправильно подобранное сечение — частая причина возгораний. Ориентируйтесь на таблицы или онлайн-калькуляторы. Вот примеры:

Розетки: медь — от 2,5 мм², алюминий — от 4 мм².

Светильники: медь — от 2,5 мм², алюминий — от 4 мм².

Плита: медь — от 4 мм², алюминий — от 6 мм².

При использовании алюминия закладывайте запас по сечению — не менее 10-15%.

Одножильный или многожильный

Одножильные провода жестче и надежнее при скрытой прокладке.

Многожильные безопаснее при изгибе — даже если повредится одна проволока, другие справятся с нагрузкой.

В новых домах обязательны трехжильные кабели с заземлением. В старых — чаще всего двухжильные.

Оболочка и изоляция: не дайте огню шанса

Ищите маркировку:

НГ — не поддерживает горение.

LS, HF, LTx — не выделяет вредных веществ при нагревании.

FR — устойчив к открытому пламени.

Даже у бюджетного кабеля изоляция выдерживает до 50°C — этого хватает для санузлов и кухни. Но для саун и бань нужны особые материалы.

Что важно в деревянных домах

Только медные жилы.

Обязательно заземление.

Кабель должен быть негорючим (НГ, LTx).

Прокладка — только в металлических трубах или в ретростиле, но с защитой от грызунов.

Проверка перед монтажом: 5 шагов

Проверьте маркировку на упаковке и на кабеле.

Согните кабель несколько раз — на оболочке не должно быть трещин.

Зачистите жилу — убедитесь в ее составе.

Измерьте диаметр — рассчитайте сечение.

Оцените цвет металла: медь — золотистая, алюминий — серебристый.

Уточнения

Медь (химический символ — Cu, от лат. Cuprum) — химический элемент 11-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы, IB) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 29.



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