Прокладываете проводку? Не берите кабель, если на нем нет этих букв

Какой кабель лучше для дома — алюминиевый или медный? Одножильный или многожильный? С заземлением или без? От правильного выбора зависит не только срок службы проводки, но и безопасность всего жилища.
Первое, что нужно понять: провод и кабель — не одно и то же. У кабеля больше слоев защиты, он круглого сечения и подходит для подключения мощной техники, вроде плиты или котла. Провод — более гибкий, может быть плоским. Его проще укладывать в штробу, но и защита у него слабее.
Совет: даже для освещения лучше использовать кабель, а не провод — это безопаснее.
Алюминий стоит дешевле и легче в монтаже, но:
Медь:
Если речь не идет о временной электросхеме или замене старого алюминия, выбор очевиден — медь.
Неправильно подобранное сечение — частая причина возгораний. Ориентируйтесь на таблицы или онлайн-калькуляторы. Вот примеры:
При использовании алюминия закладывайте запас по сечению — не менее 10-15%.
Ищите маркировку:
Даже у бюджетного кабеля изоляция выдерживает до 50°C — этого хватает для санузлов и кухни. Но для саун и бань нужны особые материалы.
Медь (химический символ — Cu, от лат. Cuprum) — химический элемент 11-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы, IB) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 29.
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