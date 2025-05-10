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Красим межкомнатные двери: этот способ оказался лучше, чем покупка новых

2:51
Недвижимость

Если межкомнатные двери потеряли вид, а их замена откладывается, есть выход: покрасьте их! Это не только освежит интерьер, но и поможет добавить интересный акцент в комнату. Главное — выбрать подходящую краску и правильно подготовить поверхность.

Дверь
Фото: Flickr by Virginia State Parks, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дверь

Чем покрасить: выбираем краску

Для дома идеальны составы на водной основе — они безопасны, не пахнут, легко наносятся. Лидирует среди них акриловая краска — её любят за стойкость, богатую палитру и удобство в работе. Обратите внимание: акрил бывает и на органических растворителях, поэтому читайте этикетку внимательно.

Также можно использовать:

  • Силиконовую краску — отлично держится в ванной.
  • Латексную — подходит для кухни и солнечных комнат.
  • Алкидную и масляную — бюджетный вариант, но требует осторожности: токсичны и быстро выгорают.

Какая дверь — такая краска

  • МДФ нуждается в обязательной шлифовке и грунтовке.
  • ПВХ красят только составами с пометкой "для пластика".
  • Шпон не переносит нитрокраску и алкидные эмали — появятся пятна.

Подсчитываем расход

Для расчёта:

  • Измерьте дверь и рассчитайте площадь.
  • Умножьте на 2 (две стороны).
  • Прибавьте 10-15% на торцы.
  • Умножьте на расход, указанный на банке (или ориентируйтесь на средние значения: 0,15-0,25 кг на м² для акрила).
  • Добавьте запас, если будет несколько слоёв.

Совет: светлые цвета "съедают" больше краски.

Как снять старое покрытие

Есть три способа:

  • Механический. Используйте наждачку или шлифовальную машинку. Пыль будет лететь — запаситесь очками и респиратором.
  • Химический. Растворители эффективно справляются с краской, но требуют вентиляции и защиты. После работ помещение проветривается не менее суток.
  • Тепловой. Строительный фен расплавляет ЛКМ, и его легко соскоблить. Температура — 500-600°C, держать фен под углом в 10 см от поверхности.

Как подготовить поверхность

  • Очистите от загрязнений.
  • Зашкурьте и зашпаклюйте сколы.
  • Снимите глянец с МДФ, если он есть.
  • Пройдитесь наждачкой (зернистость 100-200).
  • Грунтуйте в два слоя — это обеспечит сцепление краски.

А какой цвет выбрать

  • Светлый — визуально увеличивает проём.
  • Тёмный — делает двери компактнее, маскирует царапины.
  • Нейтральный — подойдёт под любой интерьер.
  • Комбинируйте с плинтусами в той же палитре — и всё будет гармонично!

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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