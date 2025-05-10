Красим межкомнатные двери: этот способ оказался лучше, чем покупка новых

Если межкомнатные двери потеряли вид, а их замена откладывается, есть выход: покрасьте их! Это не только освежит интерьер, но и поможет добавить интересный акцент в комнату. Главное — выбрать подходящую краску и правильно подготовить поверхность.
Фото: Flickr by Virginia State Parks, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дверь
Чем покрасить: выбираем краску
Для дома идеальны составы на водной основе — они безопасны, не пахнут, легко наносятся. Лидирует среди них акриловая краска — её любят за стойкость, богатую палитру и удобство в работе. Обратите внимание: акрил бывает и на органических растворителях, поэтому читайте этикетку внимательно.
Также можно использовать:
Силиконовую краску — отлично держится в ванной.
Латексную — подходит для кухни и солнечных комнат.
Алкидную и масляную — бюджетный вариант, но требует осторожности: токсичны и быстро выгорают.
Какая дверь — такая краска
МДФ нуждается в обязательной шлифовке и грунтовке.
ПВХ красят только составами с пометкой "для пластика".
Шпон не переносит нитрокраску и алкидные эмали — появятся пятна.
Подсчитываем расход
Для расчёта:
Измерьте дверь и рассчитайте площадь.
Умножьте на 2 (две стороны).
Прибавьте 10-15% на торцы.
Умножьте на расход, указанный на банке (или ориентируйтесь на средние значения: 0,15-0,25 кг на м² для акрила).
Добавьте запас, если будет несколько слоёв.
Совет: светлые цвета "съедают" больше краски.
Как снять старое покрытие
Есть три способа:
Механический. Используйте наждачку или шлифовальную машинку. Пыль будет лететь — запаситесь очками и респиратором.
Химический. Растворители эффективно справляются с краской, но требуют вентиляции и защиты. После работ помещение проветривается не менее суток.
Тепловой. Строительный фен расплавляет ЛКМ, и его легко соскоблить. Температура — 500-600°C, держать фен под углом в 10 см от поверхности.
Как подготовить поверхность
Очистите от загрязнений.
Зашкурьте и зашпаклюйте сколы.
Снимите глянец с МДФ, если он есть.
Пройдитесь наждачкой (зернистость 100-200).
Грунтуйте в два слоя — это обеспечит сцепление краски.
А какой цвет выбрать
Светлый — визуально увеличивает проём.
Тёмный — делает двери компактнее, маскирует царапины.
Нейтральный — подойдёт под любой интерьер.
Комбинируйте с плинтусами в той же палитре — и всё будет гармонично!
Уточнения
Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").