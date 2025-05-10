Красим межкомнатные двери: этот способ оказался лучше, чем покупка новых

2:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если межкомнатные двери потеряли вид, а их замена откладывается, есть выход: покрасьте их! Это не только освежит интерьер, но и поможет добавить интересный акцент в комнату. Главное — выбрать подходящую краску и правильно подготовить поверхность.

Фото: Flickr by Virginia State Parks, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дверь

Чем покрасить: выбираем краску

Для дома идеальны составы на водной основе — они безопасны, не пахнут, легко наносятся. Лидирует среди них акриловая краска — её любят за стойкость, богатую палитру и удобство в работе. Обратите внимание: акрил бывает и на органических растворителях, поэтому читайте этикетку внимательно.

Также можно использовать:

Силиконовую краску — отлично держится в ванной.

Латексную — подходит для кухни и солнечных комнат.

Алкидную и масляную — бюджетный вариант, но требует осторожности: токсичны и быстро выгорают.

Какая дверь — такая краска

МДФ нуждается в обязательной шлифовке и грунтовке.

ПВХ красят только составами с пометкой "для пластика".

Шпон не переносит нитрокраску и алкидные эмали — появятся пятна.

Подсчитываем расход

Для расчёта:

Измерьте дверь и рассчитайте площадь.

Умножьте на 2 (две стороны).

Прибавьте 10-15% на торцы.

Умножьте на расход, указанный на банке (или ориентируйтесь на средние значения: 0,15-0,25 кг на м² для акрила).

Добавьте запас, если будет несколько слоёв.

Совет: светлые цвета "съедают" больше краски.

Как снять старое покрытие

Есть три способа:

Механический. Используйте наждачку или шлифовальную машинку. Пыль будет лететь — запаситесь очками и респиратором.

Химический. Растворители эффективно справляются с краской, но требуют вентиляции и защиты. После работ помещение проветривается не менее суток.

Тепловой. Строительный фен расплавляет ЛКМ, и его легко соскоблить. Температура — 500-600°C, держать фен под углом в 10 см от поверхности.

Как подготовить поверхность

Очистите от загрязнений.

Зашкурьте и зашпаклюйте сколы.

Снимите глянец с МДФ, если он есть.

Пройдитесь наждачкой (зернистость 100-200).

Грунтуйте в два слоя — это обеспечит сцепление краски.

А какой цвет выбрать

Светлый — визуально увеличивает проём.

Тёмный — делает двери компактнее, маскирует царапины.

Нейтральный — подойдёт под любой интерьер.

Комбинируйте с плинтусами в той же палитре — и всё будет гармонично!

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").



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