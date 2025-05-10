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Индукция или электричество: какую панель вы пожалеете, что выбрали

2:13
Недвижимость

Что лучше: индукционная или электрическая варочная панель? Обычные плиты постепенно уступают место встраиваемым панелям. Но когда дело доходит до выбора — возникает вопрос: какую взять — электрическую или индукционную?

Приготовление пищи на индукционной печи
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Приготовление пищи на индукционной печи

Как работает каждая из них

Электрическая греет по цепочке: сначала нагревается элемент, потом сама поверхность, посуда — и лишь потом еда. Энергия уходит в воздух, что снижает эффективность.

Индукционная использует магнитное поле. Греется только дно посуды — остальная поверхность остаётся прохладной. Такой принцип безопаснее и экономичнее: до 90% энергии тратится на готовку, а вода закипает вдвое быстрее.

Где сэкономите больше

  • Цена покупки: индукционная дороже, но экономнее в эксплуатации.
  • Ремонт: чинить индукцию стоит ощутимо больше.
  • Расход электричества: у индукции — ниже, у электрической — выше на 30%.

Безопасность — приоритет

Электрическая панель долго остаётся горячей — есть риск ожога. У индукции греется только место под посудой — это снижает опасность, особенно в семьях с детьми.

Умные функции

Обе панели могут отключаться автоматически и работать по таймеру. Но индукция "распознаёт" подходящую посуду и не включится без неё. Полезна и блокировка панели — защита от детей и животных.

Требования к подключению

Обе панели — серьёзная нагрузка на электросеть. Необходима надёжная проводка, отдельный автомат и заземление. Обычная розетка не подойдёт.

Важна ли посуда

Для индукции подходит только посуда с ферромагнитным дном. Проверка проста: приложите магнит — если прилип, можно использовать. У электрической таких ограничений меньше, но стеклокерамика может пострадать от неправильной утвари.

Уход за панелью

Индукция почти не пачкается — достаточно протереть. Электрическая, особенно раскалённая, требует больше усилий при чистке. Используйте только специальные средства, чтобы не повредить покрытие.

Уточнения

Инду́кция (лат inductio - наведение, от лат. inducere - влечь за собой, установить) — умозаключение от фактов к некоторой гипотезе (общему утверждению). Различают полную индукцию, когда обобщение относится к конечно-обозримой области фактов, и неполную индукцию, когда оно относится к бесконечно или конечно-необозримой области фактов.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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