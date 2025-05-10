Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тля исчезает за день: народный способ с нашатырём избавляет от вредителей и удобряет землю
Забудьте о Гавайях: откройте для себя райский уголок дикой природы в этом штате
Сердце спасли, а про душу забыли: почему женщины ломаются после инфаркта
10 причин моей ненависти возвращаются — но с каким поворотом?
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Свежая из салона — и сразу в ремонт? Ошибки, которые убивают новый авто за неделю
Поезд "Россия": как выглядел главный маршрут Советского Союза
Природа мстит: как климат превращает США в болото — и этого можно было избежать
Секрет нежного десерта раскрыт: клубничный баварский торт-крем – тает во рту!

Как купить бытовую технику и не переплатить — хитрый способ сэкономить

2:20
Недвижимость

Бытовая техника — не просто удобство, а настоящая палочка-выручалочка: готовит, стирает, развлекает и экономит наше время. Но всё это удовольствие может обойтись в кругленькую сумму. Как не разориться и при этом получить всё, что нужно? Есть несколько рабочих способов сэкономить — делимся ими прямо сейчас.

Покупка холодильника
Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка холодильника

Отдавайте предпочтение отдельно стоящей технике

Да, встраиваемая техника выглядит стильно и "вписывается" в кухню, как родная. Но вот ценник на неё - далеко не бюджетный. К тому же в случае поломки ремонт обходится дороже.

А вот отдельно стоящие модели — и дешевле, и зачастую функциональнее. И холодильник больше, и плита удобнее, и микроволновка с дополнительными функциями. А разница в цене иногда достигает десятков тысяч рублей.

Ищите устройства с функцией "2 в 1"

Совмещённые приборы — это не просто экономия, но и идеальный вариант для малогабаритных квартир. Например:

  • духовой шкаф + микроволновка.
  • стиральная машина с функцией сушки.
  • кухонный комбайн вместо отдельных мясорубки, миксера и блендера.

Вы сэкономите не только деньги, но и место.

Обратите внимание на новые бренды

Многие переплачивают за громкое имя. А между тем, техника малоизвестных марок часто ничем не уступает по характеристикам и качеству. Иногда даже превосходит — особенно если речь о последних моделях.

Сравнивайте предложения онлайн и офлайн

Не стоит ограничиваться ближайшими магазинами. Загляните и в интернет-магазины:

  • Больше ассортимент.
  • Частые акции и скидки.
  • Ниже цены за счёт экономии на аренде и персонале.

Только перед покупкой проверьте продавца: читайте отзывы, уточняйте условия доставки, гарантию и возврат.

Старое — на новое

Многие сети охотно принимают старую технику в зачёт покупки новой. Это может быть телевизор, телефон или даже стиральная машина. Взамен — скидка. Условия и размеры бонусов отличаются, поэтому стоит заранее изучить предложения в разных магазинах.

Уточнения

Фу́нкция (лат. functio - исполнение, совершение) — отношение между элементами, при котором изменение в одном элементе влечёт изменение в другом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Шоу-бизнес
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек Аудио 
Кошки не равнодушны к этим запахам: 5 ароматов, которые делают их счастливыми
Домашние животные
Кошки не равнодушны к этим запахам: 5 ароматов, которые делают их счастливыми Аудио 
Почему Запорожец — это больше, чем просто машина
Авто
Почему Запорожец — это больше, чем просто машина
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Украина планирует создать линию дронов на фронте: как это должно работать и в чём слабые места Дмитрий Плотников
Коты-одиночки: породы, которым уютнее без телячьих нежностей
Эта зона — запретная: макияж, который визуально старит
Эти грибы можно собирать с закрытыми глазами: почему лисички никогда не бывают червивыми
Эти грибы можно собирать с закрытыми глазами: почему лисички никогда не бывают червивыми
Последние материалы
Тля исчезает за день: народный способ с нашатырём избавляет от вредителей и удобряет землю
Забудьте о Гавайях: откройте для себя райский уголок дикой природы в этом штате
Сердце спасли, а про душу забыли: почему женщины ломаются после инфаркта
10 причин моей ненависти возвращаются — но с каким поворотом?
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Свежая из салона — и сразу в ремонт? Ошибки, которые убивают новый авто за неделю
Поезд "Россия": как выглядел главный маршрут Советского Союза
Природа мстит: как климат превращает США в болото — и этого можно было избежать
Секрет нежного десерта раскрыт: клубничный баварский торт-крем – тает во рту!
Администрация Трампа меняет правила игры: новые подходы к экспорту чипов для ИИ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.