Как купить бытовую технику и не переплатить — хитрый способ сэкономить

2:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Бытовая техника — не просто удобство, а настоящая палочка-выручалочка: готовит, стирает, развлекает и экономит наше время. Но всё это удовольствие может обойтись в кругленькую сумму. Как не разориться и при этом получить всё, что нужно? Есть несколько рабочих способов сэкономить — делимся ими прямо сейчас.

Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка холодильника

Отдавайте предпочтение отдельно стоящей технике

Да, встраиваемая техника выглядит стильно и "вписывается" в кухню, как родная. Но вот ценник на неё - далеко не бюджетный. К тому же в случае поломки ремонт обходится дороже.

А вот отдельно стоящие модели — и дешевле, и зачастую функциональнее. И холодильник больше, и плита удобнее, и микроволновка с дополнительными функциями. А разница в цене иногда достигает десятков тысяч рублей.

Ищите устройства с функцией "2 в 1"

Совмещённые приборы — это не просто экономия, но и идеальный вариант для малогабаритных квартир. Например:

духовой шкаф + микроволновка.

стиральная машина с функцией сушки.

кухонный комбайн вместо отдельных мясорубки, миксера и блендера.

Вы сэкономите не только деньги, но и место.

Обратите внимание на новые бренды

Многие переплачивают за громкое имя. А между тем, техника малоизвестных марок часто ничем не уступает по характеристикам и качеству. Иногда даже превосходит — особенно если речь о последних моделях.

Сравнивайте предложения онлайн и офлайн

Не стоит ограничиваться ближайшими магазинами. Загляните и в интернет-магазины:

Больше ассортимент.

Частые акции и скидки.

Ниже цены за счёт экономии на аренде и персонале.

Только перед покупкой проверьте продавца: читайте отзывы, уточняйте условия доставки, гарантию и возврат.

Старое — на новое

Многие сети охотно принимают старую технику в зачёт покупки новой. Это может быть телевизор, телефон или даже стиральная машина. Взамен — скидка. Условия и размеры бонусов отличаются, поэтому стоит заранее изучить предложения в разных магазинах.

Уточнения

Фу́нкция (лат. functio - исполнение, совершение) — отношение между элементами, при котором изменение в одном элементе влечёт изменение в другом.



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