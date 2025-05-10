Техника ломается чаще всего из-за одной привычки хозяев

2:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже самая дорогая бытовая техника не застрахована от поломок, если за ней неправильно ухаживать. Хотите, чтобы ваш холодильник, стиральная машина или микроволновка служили дольше? Проверьте, не допускаете ли вы распространённых ошибок.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain микроволновка

Холодильник: не давайте льду захватить власть

Одна из главных угроз для холодильника — толстая корка льда. Она заставляет компрессор работать на износ. Решение простое: регулярная разморозка.

Не пытайтесь отколоть лёд ножом или другими острыми предметами — так легко повредить трубки с фреоном и угробить всю систему. Подходите к процессу размораживания аккуратно и терпеливо.

Стиральная машина: не терпит сырости и перегрузок

После каждой стирки насухо вытирайте уплотнитель и барабан. Иначе появится плесень, а от влаги останется неприятный запах. Не забудьте убрать остатки порошка и капли воды из лотка.

Сильная вибрация — тревожный звонок. Причина может быть в неровной установке, изношенных амортизаторах или банальном перегрузе. Никогда не загружайте барабан до отказа.

Перед покупкой посмотрите на материал бака — хороший пластик не хуже стали, а стоит дешевле. О качестве подшипников судите по отзывам: отсутствие шума при отжиме — хороший знак.

Посудомойка: работает — значит жива

Эта техника не любит простаивать. Даже если посуды нет, запускайте её хотя бы раз в месяц. Так вы убережёте шланги от пересыхания и растрескивания.

Что ещё посудомойке не по вкусу:

Грязная посуда с остатками еды — очищайте тарелки заранее.

Посуда со сколами и трещинами — только ручная мойка.

Перегруз — лучше два цикла, чем одна переполненная корзина.

Оставляйте расстояние в 50 см между машиной и источниками тепла: варочной панелью, духовкой или стиралкой. Если места на кухне мало — выбирайте узкие модели. Например, LERAN BDW 45-108 с внутренней подсветкой, тремя корзинами и вместимостью до 10 комплектов посуды.

Микроволновка: чистота — залог выживания

Готовка за минуты, а уход — за секунды. Всё, что нужно: мягкая салфетка и капелька терпения. Сразу после использования протирайте внутренности, не давая жиру "прикипеть". В противном случае запах гари и поломка нагревателя — вопрос времени.

Подводим итог

Уход за техникой — несложный, но регулярный ритуал. Он не требует много времени, зато продлевает жизнь вашим приборам. Немного внимания — и дорогостоящий ремонт откладывается на неопределённый срок.

Уточнения

Привы́чка - автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.



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