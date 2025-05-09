На первый взгляд кажется, что капля зубной пасты — это не беда. Провёл рукой, и готово? Увы, всё не так просто. Зубная паста, особенно отбеливающая, может оставить на ткани не просто след, а настоящее пятно, которое позже уже не поддастся никаким стиральным манипуляциям.
Если вы привыкли чистить зубы на бегу — будьте осторожны: капля на полотенце, одежде или коврике способна испортить настроение (и вещь) надолго.
Зубная паста может содержать отбеливающие компоненты, перекись или фтор, и это особенно опасно для цветных тканей. Если не действовать быстро, она может буквально "выжечь" цвет, оставив светлое пятно. Поэтому не стоит откладывать уборку "на потом".
Первое — не тереть! Это распространённая ошибка. Вместо этого аккуратно подденьте застывшую пасту с ткани с помощью ложки, тыльной стороны ножа или даже банковской карты. Старайтесь двигаться вверх и в сторону — не втирайте пасту в волокна, иначе пятно только размажется.
Теперь включите холодную воду и промойте пятно с изнаночной стороны. Это помогает "вытолкнуть" зубную пасту из ткани, а не загонять её глубже. Далее приготовьте раствор: 1 чайная ложка жидкого стирального порошка на стакан холодной воды. Смочите чистую белую тряпку и аккуратно обработайте пятно. Когда закончите — снова промойте холодной водой.
Не спешите отправлять вещь в сушильную машину. Высокая температура может закрепить остатки пятна навсегда. Лучше дайте ткани высохнуть естественным путём. И только после этого — постирайте вещь как обычно, если считаете, что следы остались.
Зубна́я паста — гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.