Одна капля — и одежда испорчена? Как спасти ткань от пятна зубной пасты

1:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На первый взгляд кажется, что капля зубной пасты — это не беда. Провёл рукой, и готово? Увы, всё не так просто. Зубная паста, особенно отбеливающая, может оставить на ткани не просто след, а настоящее пятно, которое позже уже не поддастся никаким стиральным манипуляциям.

Фото: Flickr by Slipp D. Thompson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Зубная паста

Если вы привыкли чистить зубы на бегу — будьте осторожны: капля на полотенце, одежде или коврике способна испортить настроение (и вещь) надолго.

Почему с пятнами от зубной пасты нужно бороться сразу

Зубная паста может содержать отбеливающие компоненты, перекись или фтор, и это особенно опасно для цветных тканей. Если не действовать быстро, она может буквально "выжечь" цвет, оставив светлое пятно. Поэтому не стоит откладывать уборку "на потом".

Что делать, если зубная паста попала на одежду

Первое — не тереть! Это распространённая ошибка. Вместо этого аккуратно подденьте застывшую пасту с ткани с помощью ложки, тыльной стороны ножа или даже банковской карты. Старайтесь двигаться вверх и в сторону — не втирайте пасту в волокна, иначе пятно только размажется.

Теперь включите холодную воду и промойте пятно с изнаночной стороны. Это помогает "вытолкнуть" зубную пасту из ткани, а не загонять её глубже. Далее приготовьте раствор: 1 чайная ложка жидкого стирального порошка на стакан холодной воды. Смочите чистую белую тряпку и аккуратно обработайте пятно. Когда закончите — снова промойте холодной водой.

Сушить только на воздухе

Не спешите отправлять вещь в сушильную машину. Высокая температура может закрепить остатки пятна навсегда. Лучше дайте ткани высохнуть естественным путём. И только после этого — постирайте вещь как обычно, если считаете, что следы остались.

Уточнения

Зубна́я паста — гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.



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