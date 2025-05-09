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Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

2:05
Недвижимость

Когда-то биде считалось чем-то экзотическим — предметом, который скорее увидишь в отеле на Лазурном берегу, чем в обычной квартире. Однако в последние годы ситуация стремительно меняется.

Туалетная бумага
Фото: flickr.com by marya, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Туалетная бумага

Специалисты по гигиене отмечают, что всё больше европейцев, включая жителей РФ, начинают воспринимать биде как необходимый элемент современной ванной комнаты. Причиной такого поворота называют не только желание повысить комфорт, но и стремление к устойчивым привычкам ухода за собой.

Производители сантехники подтверждают: спрос на биде и насадки к унитазам растёт. Это уже не "прихоть" или символ роскоши, а практичное решение, которое легко установить и удобно использовать. 

Почему вода лучше бумаги

Туалетная бумага, несмотря на свою массовую популярность, не обеспечивает должного уровня чистоты. Она может удалить загрязнения лишь частично и, что важно, вызывает механическое раздражение кожи. Особенно это актуально при частом использовании, которое может привести к микроповреждениям, зуду и даже обострению геморроя.

В отличие от бумаги, поток воды не раздражает кожу, действует деликатно и одновременно гораздо эффективнее. Это объясняет, почему всё больше людей предпочитают водное очищение. 

Гигиена без прикосновений

Отдельного внимания заслуживает гигиенический аспект использования биде. Врачи подчёркивают: после туалетной бумаги обязательно нужно тщательно мыть руки. Однако статистика показывает, что этим правилом пренебрегает немалая часть пользователей. При биде же прямой контакт с телом исключается. Всё происходит автоматически: достаточно нажать кнопку или повернуть ручку.

Инженеры сантехнических систем отмечают: современные насадки для биде можно установить на практически любой унитаз — и всё это без перепланировки или дорогостоящего ремонта. Это удобно, бесконтактно и интуитивно понятно.

Уточнения

Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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