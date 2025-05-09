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Больше никаких известковых отложений: как правильно чистить бачок унитаза

2:24
Недвижимость

Известковый налёт — это не просто эстетическая проблема. Эксперты предупреждают, что он постепенно разрушает внутренности домашних приборов. Если вы живёте в регионе с жёсткой водой, вам не повезло: отложения накапливаются быстрее, техника ломается чаще, а неприятный запах в ванной может не исчезать даже после уборки. Те, у кого мягкая вода, и представить себе не могут, насколько проблемной может быть эта невидимая угроза.

Туалет
Фото: flickr.com by dirtyboxface, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Туалет

Чайники, посудомоечные машины, стиралки и краны — всё это очевидные жертвы накипи. Но чаще всего люди упускают из виду один важнейший элемент. Речь идёт о сливном бачке унитаза, который, как заметили специалисты, почти никто не чистит. И совершенно напрасно.

Почему именно бачок — слабое место

Профессионалы уверяют: бачок унитаза — это идеальная среда для образования плотного известкового слоя. Он накапливается на внутренней керамике, которую никто не видит, и создаёт шероховатую поверхность. Именно на ней размножаются бактерии и микроорганизмы, способные стать причиной неприятного, устойчивого запаха, который не устраняется обычной уборкой.

Более того, налёт блокирует небольшие отверстия, через которые вода поступает в чашу. Это приводит к тому, что унитаз начинает смывать хуже — сначала медленно, потом с перебоями, а в конечном итоге может и вовсе выйти из строя. Чтобы не доводить ситуацию до поломки, специалисты советуют периодически проводить глубокую чистку именно сливного бачка.

Как избавиться от налёта — быстро и эффективно

Всё начинается с отключения подачи воды в унитаз. После этого необходимо произвести слив, чтобы бачок оказался пустым. Оставшуюся влагу можно аккуратно удалить с помощью губки.

Вместо воды следует залить в бачок обычный столовый уксус. Специалисты подчёркивают, что экономить не стоит — литровой бутылки будет в самый раз. Несмотря на доступность, уксус показывает отличные результаты: он безопасно размягчает даже старые отложения.

Эффект заметен уже на следующий день — достаточно дать раствору простоять всю ночь, а утром включить подачу воды и дать бачку совершить полный смыв.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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