Что это за красные пауки, которые наводняют балкон весной и как от них избавиться?

Каждую весну на балконах и подоконниках появляются крошечные ярко-красные создания. Некоторые принимают их за пауков, другие — за жуков. На самом деле, речь идет о бархатных клещах — микроскопических обитателях садов, газонов и иногда квартир.
Несмотря на внешность, бархатный клещ не является ни пауком, ни жуком. Специалисты называют его Trombidium holosericeum — это представитель семейства клещей. Он заметен благодаря своему насыщенному красному цвету и бархатистой поверхности. Весной и осенью их особенно много.
При этом мнения об их опасности расходятся: одни утверждают, что эти существа безвредны, другие сталкиваются с зудом и сыпью после контакта.
Существуют два разных подвида бархатных клещей:
Весенний (или красный бархат) — крупнее, до 4 мм, чаще встречается на солнечных участках, не представляет опасности и не интересуется человеком. Питается другими мелкими насекомыми.
Осенний бархат — мельче (всего 0,2-0,3 мм), обитает в высокой траве летом и осенью. Этот подвид может кусать млекопитающих, включая человека, вызывая зуд и раздражение кожи.
Таким образом, если вы заметили ярко-красных "паучков" на балконе весной, скорее всего, это безобидные весенние клещи, которые не представляют угрозы.
Если по каким-то причинам вы хотите убрать этих существ, стоит помнить: они не опасны, и уничтожать их нет необходимости. Достаточно:
Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.
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