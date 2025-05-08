Что это за красные пауки, которые наводняют балкон весной и как от них избавиться?

2:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждую весну на балконах и подоконниках появляются крошечные ярко-красные создания. Некоторые принимают их за пауков, другие — за жуков. На самом деле, речь идет о бархатных клещах — микроскопических обитателях садов, газонов и иногда квартир.

Фото: wikipedia is licensed under Public Domain Красный клещ

Кто они такие на самом деле?

Несмотря на внешность, бархатный клещ не является ни пауком, ни жуком. Специалисты называют его Trombidium holosericeum — это представитель семейства клещей. Он заметен благодаря своему насыщенному красному цвету и бархатистой поверхности. Весной и осенью их особенно много.

При этом мнения об их опасности расходятся: одни утверждают, что эти существа безвредны, другие сталкиваются с зудом и сыпью после контакта.

Весна и осень: два разных вида

Существуют два разных подвида бархатных клещей:

Весенний (или красный бархат) — крупнее, до 4 мм, чаще встречается на солнечных участках, не представляет опасности и не интересуется человеком. Питается другими мелкими насекомыми.

Осенний бархат — мельче (всего 0,2-0,3 мм), обитает в высокой траве летом и осенью. Этот подвид может кусать млекопитающих, включая человека, вызывая зуд и раздражение кожи.

Таким образом, если вы заметили ярко-красных "паучков" на балконе весной, скорее всего, это безобидные весенние клещи, которые не представляют угрозы.

Как избавиться, не навредив себе и окружающим

Если по каким-то причинам вы хотите убрать этих существ, стоит помнить: они не опасны, и уничтожать их нет необходимости. Достаточно:

смыть их струей воды;

вымести веником;

аккуратно удалить с помощью пылесоса;

при необходимости — применить специализированные средства от клещей (но внимательно читайте инструкцию, особенно если в доме есть дети, животные или съедобные растения).

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.



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