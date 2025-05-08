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Никаких химикатов! Вот чем на самом деле надо отмывать жир со сковородок

2:11
Недвижимость

Жир, прочно въевшийся в поверхность сковороды, способен вывести из себя кого угодно. Даже самые стойкие хозяйки признаются, что иногда готовы просто выбросить сковороду и купить новую. Все дело в том, что остатки масла и пищи при нагревании буквально спекаются, образуя стойкий налет, который не берет ни горячая вода, ни даже популярные средства вроде уксуса или соды.

Сковорода
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сковорода

К тому же частое использование металлических лопаток и губок повреждает покрытие, делая посуду еще более уязвимой для загрязнений. А ведь не до конца вымытая сковорода — это не только некрасиво, но и негигиенично.

Однако специалисты утверждают, что выход есть — простой и максимально щадящий. Как оказалось, обычная поваренная соль способна заменить десятки агрессивных чистящих средств. В сочетании с оливковым маслом она превращается в мягкий, но крайне эффективный очиститель, способный справиться с даже самыми стойкими пятнами жира.

Чтобы воспользоваться этим методом, сначала нужно дождаться, пока сковорода полностью остынет. Затем на поверхность наносится немного оливкового масла, а сверху — обильный слой соли. Благодаря своей текстуре соль действует как нежный абразив, а масло — как расщепляющий агент, смягчающий жировые отложения. Эту смесь аккуратно втирают губкой — не металлической, а мягкой, чтобы не повредить покрытие.

Начинать лучше с центра сковороды, постепенно продвигаясь к краям. Уже через несколько движений можно увидеть, как жир начинает отходить. В случае особо стойких загрязнений допустимо увеличить количество масла или соли.

После этого сковороду промывают горячей водой — это помогает удалить остатки смеси и растворенный жир. Важно не оставлять посуду мокрой: тщательно вытертая сковорода не только выглядит чище, но и меньше подвержена новому загрязнению. Профессионалы советуют дополнительно отполировать её сухой тканью — так вы создадите защитный слой, который в будущем облегчит уборку.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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