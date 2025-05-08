Чернота между плиткой в ванной исчезает за 5 минут — и без отбеливателя

1:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже если вы на совесть моете ванную комнату, со временем между плитками начинает скапливаться грязь. Особенно это касается стыков — тех самых малозаметных линий, которые поначалу кажутся чистыми, но в итоге становятся настоящим рассадником плесени и темных пятен.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Jesse James, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ванная

По мнению специалистов, главная причина — постоянная влажность. И даже если ванная выглядит ухоженной, влага делает свое дело: швы темнеют, портя общее впечатление от чистоты.

Хотя магазины предлагают массу средств для решения этой проблемы, эксперты утверждают, что можно обойтись и без покупных составов — достаточно того, что есть под рукой у каждого. Один из домашних способов уже называют настоящим спасением для тех, кто не хочет использовать уксус или отбеливатель из-за резкого запаха.

Оказывается, достаточно смешать в равных пропорциях перекись водорода и обычную жидкость для мытья посуды. Такой состав буквально за пять минут возвращает плиточным швам первоначальную белизну. А если добавить в эту смесь немного пищевой соды — примерно столовую ложку — эффект усиливается в разы. Специалисты подчеркивают: сода работает как мягкий абразив и одновременно усиливает отбеливающее действие перекиси.

Наносить средство следует точечно, прямо на проблемные участки. Лучше использовать старую зубную щетку или грубую губку, слегка потереть и оставить на несколько минут. После этого — удалить остатки влажной тряпкой. И все: результат будет виден сразу. Без запаха, без токсичных веществ, без лишних затрат.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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