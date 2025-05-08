Тонкий слой — мощный щит: как крем может остановить время

Старение — естественный процесс, который отражается на нашей коже в первую очередь. Со временем она теряет упругость, становится суше, тоньше и менее сияющей. Но хорошая новость в том, что скорость этих изменений можно замедлить — и не только с помощью салонных процедур.

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Как именно стареет кожа

Основные изменения связаны с тем, что с годами в организме снижается выработка коллагена и эластина — белков, отвечающих за прочность и эластичность кожи. Появляются морщины, дряблость, теряется плотность.

Сальные железы становятся менее активными, из-за чего кожа теряет влагу, становится сухой и менее защищённой. Замедляется и клеточное обновление — старые клетки скапливаются на поверхности, что делает кожу тусклой и неровной на вид.

А если прибавить сюда солнечные ожоги, курение, плохой сон и стресс — процесс старения ускоряется ещё быстрее. Один из самых частых "подарков" ультрафиолета — пигментные пятна и неравномерный тон.

Что помогает сохранить кожу в тонусе

Кроме солнцезащитных средств и увлажнения, врачи советуют обратить внимание на один проверенный компонент — ретиноиды. Это производные витамина А, которые усиливают выработку коллагена, утолщают эпидермис и способствуют разглаживанию морщин.

Косметика с ретинолом или третиноином помогает коже обновляться быстрее и выглядит заметно моложе. Такие средства доступны и в аптеке без рецепта, но начинать их использовать стоит постепенно и аккуратно — особенно для чувствительной кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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