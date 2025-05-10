Трёшка за материнский капитал: эксперт раскрыл регионы, где это реально в 2025 году

Эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев сообщил, что в 2025 году россияне смогут приобрести квартиру стоимостью до 4,56 миллиона рублей с использованием материнского капитала.
Он отметил, что максимальная сумма материнского капитала в текущем году составляет чуть более 912 тысяч рублей при рождении второго или последующего ребенка, и эта сумма предоставляется только один раз на всю семью.
Материнский капитал можно использовать как первый взнос в ипотеку, и он ежегодно индексируется. В 2023 году его максимальная сумма составляла 587 тысяч рублей, что на 55% больше по сравнению с предыдущими годами, сообщает Газета.Ru.
Стандартный минимальный взнос за ипотеку составляет 20%. Таким образом, если у семьи нет дополнительных средств, они могут приобрести жилье стоимостью до 4,56 миллиона рублей, используя материнский капитал в качестве взноса.
"На эту сумму можно купить 3-комнатную квартиру (для разнополых детей), если цена за метр составит в пределах 75 тыс. (минимальная трешка это 60 метров). Крупных городов с такими ценами очень мало", — добавил Селезнев.
По информации ЦИАН, в пределах указанного лимита можно приобрести трехкомнатные квартиры в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Березовском (все в Свердловской области). Согласно статистике "Домклика", в других регионах России, таких как Челябинская область, Пермский край, Республика Башкортостан и Волгоградская область, стоимость квадратного метра на вторичном рынке также составляет менее 80 тысяч рублей, поэтому приобретение трехкомнатной квартиры в пределах 4,56 миллиона рублей становится возможным в этих регионах.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
Матери́нский (семе́йный) капита́л — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей.
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