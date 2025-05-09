Одно удачное место — и кондиционер работает идеально, без сквозняков

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда приходит время устанавливать сплит-систему, большинство просто полагается на мастеров. Мол, раз установщик предложил — так и надо. Но правда в том, что монтажники часто выбирают самый простой путь — не лучший, а удобный для них.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Интерьер квартиры

В спальне, особенно детской, кондиционер часто вешают над кроватью или сбоку от изголовья. Иногда его размещают прямо напротив кровати.

Почему это плохо? Всё просто: поток холодного воздуха будет дуть прямиком на спящих. Шум, сквозняки, неприятные ощущения — не самое лучшее сопровождение для сна. А ещё это портит визуальный центр комнаты: вместо уюта — техника в фокусе.

Лучшее место — там, где вас нет

Чтобы избежать дискомфорта, кондиционер лучше разместить над дверью. Это та зона, где человек практически не задерживается. А значит, и холодный воздух не будет мешать отдыху.

А как быть с гостиной

Та же история. Не стоит вешать сплит-систему над диваном или обеденным столом. Иначе вечерний сериал или семейный ужин рискуют превратиться в сеанс обдува.

Идеальные варианты:

Над входной дверью

В коридоре - особенно если он соединяет несколько комнат. Так воздух распределится равномерно и без вреда для комфорта.

Правильная установка кондиционера — это не только про эстетику, но и про здоровье. Подумайте, прежде чем дать монтажникам "зеленый свет" на привычное, но неудачное место.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.