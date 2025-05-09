Этот материал превращает балкон в сарай — не повторяйте ошибку

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Времена, когда балкон был просто складом "на всякий случай", давно ушли. Теперь это — зона с потенциалом. Мини-кабинет, уютный уголок для чтения, летняя столовая или даже продолжение кухни — фантазия ограничивается только вашими желаниями и квадратными метрами.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Life Balance отель Rosa Springs

Но есть один нюанс: какой бы сценарий вы ни выбрали, важно не испортить всё на старте одной распространённой ошибкой.

Вагонка — главный антагонист стильного балкона

Самый частый промах — обшивка балкона вагонкой. Что пластиковой, что деревянной — сути это не меняет.

Такой выбор моментально превращает современное пространство в что-то между дачным сараем и летним душем. Особенно это бросается в глаза на фоне остальных комнат, оформленных в спокойных, сдержанных стилях.

Что использовать вместо

Если вам близки направления вроде кантри, рустик или прованс, то дерево — это не табу. Но важно подать его правильно. Вместо классической вагонки лучше использовать деревянные панели.

Они могут остаться в своём природном виде или быть окрашены в любой подходящий вам оттенок — от белёного дуба до пыльной зелени. Такой подход создаст ощущение уюта, а не "дешёвого домика в деревне".

Балкон — это продолжение дома, а не строительный компромисс. Подходите к его оформлению с той же заботой, что и к остальному пространству — и он точно станет вашим любимым уголком.

Уточнения

Балко́н (итал. balcone от лат. balcus «балка») в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.



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