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Мебельный антиретро: диван, который лучше не покупать

1:47
Недвижимость

Когда-то он был героем каждой второй гостиной. В коммуналках и хрущёвках "диван-книжка" выполнял сразу три роли: и кровать на ночь, и дневной диван, и место для гостей. Но времена, к счастью, изменились.

Диван
Фото: flickr.com by Dan Kamminga, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Диван

Сегодня этот архаичный предмет скорее портит интерьер, чем украшает его.

Что с ним не так

  • Выглядит дёшево. Даже в приличном интерьере диван-книжка моментально добавляет налёт устаревшего дизайна.

  • Неудобен. Спать на нём — удовольствие ниже среднего. Спина болит, матрас провисает, а металлические детали норовят скрипнуть при каждом повороте.

  • Не выдерживает нагрузки. Часто ломается под весом — конструкция рассчитана не на повседневное использование, а на "терпим в коммуналке".

Что выбрать вместо

Современные диваны не просто красивы — они функциональны, комфортны и долговечны. И главное: не выглядят так, будто их забыли выбросить ещё в прошлом веке.

  • Широкое спальное место. Для тех, кто хочет совместить диван и кровать без ущерба для позвоночника.

  • Высокая спинка. Чтобы откинуться и расслабиться по-настоящему — без подушек под шею и угловых акробатик.

  • Мягкие подлокотники с окантовкой. Именно они сейчас в тренде — визуально добавляют уюта и делают диван более презентабельным.

  • Надёжный механизм трансформации. Без скрипов, перекосов и "бойся, сейчас оторвётся".

Выбирая диван сегодня, не обязательно жертвовать эстетикой ради функциональности — можно совместить и то, и другое. И пусть мебель будет в радость, а не из ностальгии.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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