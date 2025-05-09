Мебельный антиретро: диван, который лучше не покупать

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда-то он был героем каждой второй гостиной. В коммуналках и хрущёвках "диван-книжка" выполнял сразу три роли: и кровать на ночь, и дневной диван, и место для гостей. Но времена, к счастью, изменились.

Фото: flickr.com by Dan Kamminga, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Диван

Сегодня этот архаичный предмет скорее портит интерьер, чем украшает его.

Что с ним не так

Выглядит дёшево. Даже в приличном интерьере диван-книжка моментально добавляет налёт устаревшего дизайна.

Неудобен. Спать на нём — удовольствие ниже среднего. Спина болит, матрас провисает, а металлические детали норовят скрипнуть при каждом повороте.

Не выдерживает нагрузки. Часто ломается под весом — конструкция рассчитана не на повседневное использование, а на "терпим в коммуналке".

Что выбрать вместо

Современные диваны не просто красивы — они функциональны, комфортны и долговечны. И главное: не выглядят так, будто их забыли выбросить ещё в прошлом веке.

Широкое спальное место. Для тех, кто хочет совместить диван и кровать без ущерба для позвоночника.

Высокая спинка. Чтобы откинуться и расслабиться по-настоящему — без подушек под шею и угловых акробатик.

Мягкие подлокотники с окантовкой. Именно они сейчас в тренде — визуально добавляют уюта и делают диван более презентабельным.

Надёжный механизм трансформации. Без скрипов, перекосов и "бойся, сейчас оторвётся".

Выбирая диван сегодня, не обязательно жертвовать эстетикой ради функциональности — можно совместить и то, и другое. И пусть мебель будет в радость, а не из ностальгии.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.



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