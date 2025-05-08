Свет включили — и кухня изменилась до неузнаваемости

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чтобы кухня выглядела эстетично и "на уровне", вовсе не нужно тратить целое состояние. Иногда достаточно пары деталей, лёгкой трансформации — и пространство меняется до неузнаваемости. Главное — не стремиться к излишествам, а грамотно расставить акценты.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Alpnachnorm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кухня со стекловарочной панелью

1. Начните с порядка

Чистота и упорядоченность — главные признаки ухоженной кухни. Даже стильный интерьер тонет в хаосе. Освободите столешницы от лишнего, рассортируйте продукты по корзинам и контейнерам, наведите порядок в холодильнике и кладовке. Это уже визуально "дороже".

2. Освещение решает всё

Замените устаревший потолочный светильник на современную подвесную лампу или добавьте точечное освещение над рабочими зонами. Светодиодная подсветка под шкафами добавит уюта и стиля. Тёплый белый свет придаёт интерьеру мягкости и объёма.

3. Покрасьте шкафы вместо замены

Новые фасады — дорого, а вот качественная покраска старых шкафов — уже доступный апгрейд. Белый, бежевый, серо-голубой или даже глубокий чёрный — выбирайте в зависимости от желаемого эффекта. Обязательно обезжирьте и загрунтуйте поверхность.

4. Смените смеситель

Этот элемент часто игнорируют, а зря. Современный, стильный смеситель — будто украшение на кухне. Матовый чёрный, латунный или блестящий хром — смотрятся свежо и недорого. Установить можно и самостоятельно.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.