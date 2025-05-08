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Свет включили — и кухня изменилась до неузнаваемости

1:38
Недвижимость

Чтобы кухня выглядела эстетично и "на уровне", вовсе не нужно тратить целое состояние. Иногда достаточно пары деталей, лёгкой трансформации — и пространство меняется до неузнаваемости. Главное — не стремиться к излишествам, а грамотно расставить акценты.

кухня со стекловарочной панелью
Фото: https://commons.wikimedia.org by Alpnachnorm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кухня со стекловарочной панелью

1. Начните с порядка

Чистота и упорядоченность — главные признаки ухоженной кухни. Даже стильный интерьер тонет в хаосе. Освободите столешницы от лишнего, рассортируйте продукты по корзинам и контейнерам, наведите порядок в холодильнике и кладовке. Это уже визуально "дороже".

2. Освещение решает всё

Замените устаревший потолочный светильник на современную подвесную лампу или добавьте точечное освещение над рабочими зонами. Светодиодная подсветка под шкафами добавит уюта и стиля. Тёплый белый свет придаёт интерьеру мягкости и объёма.

3. Покрасьте шкафы вместо замены

Новые фасады — дорого, а вот качественная покраска старых шкафов — уже доступный апгрейд. Белый, бежевый, серо-голубой или даже глубокий чёрный — выбирайте в зависимости от желаемого эффекта. Обязательно обезжирьте и загрунтуйте поверхность.

4. Смените смеситель

Этот элемент часто игнорируют, а зря. Современный, стильный смеситель — будто украшение на кухне. Матовый чёрный, латунный или блестящий хром — смотрятся свежо и недорого. Установить можно и самостоятельно.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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