Плита, хлеб и влага — триггеры, после которых начинается тараканий ад

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С приходом тепла вредители просыпаются. Особенно активны тараканы — стойкие, неприятные и весьма "социальные" насекомые. Весна и осень — два критических сезона, когда они начинают активно размножаться и искать себе жильё. Иногда это жильё - ваша кухня.

Фото: https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Рыжий таракан

Чтобы избежать этого "заселения", лучше не ждать, пока кто-то побежит по полу. Весна — идеальное время для первой обработки. Пока колонии только на старте, можно успеть заблокировать их путь в дом — особенно в такие "лакомые" места, как вентиляционные шахты, щели в мебели, кухонные шкафы и задние стенки бытовой техники.

Повтор осенью — как страховка

Осенняя профилактика — не менее важна. Именно в это время насекомые стремятся укрыться от холода и проникают в тёплые помещения, чтобы устроиться на зиму. Повторная обработка создаёт защитный барьер и снижает риск заражения.

Что делать при массовом появлении

Если тараканы уже хозяйничают, одной обработки может быть мало. В таком случае используют дополнительные меры:

гели и приманки,

клеевые ловушки,

повторные точечные обработки.

Но и профилактика играет не меньшую роль. Простой порядок — ваш союзник:

не оставляйте крошки и остатки еды на открытом воздухе;

следите за уровнем влажности;

плотно закрывайте контейнеры с продуктами.

Регулярная дезинсекция — это не разовая акция, а сезонная необходимость. Если не тянуть и делать всё вовремя, вы не только избавитесь от насекомых, но и избавите себя от стресса.

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).



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