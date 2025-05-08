Наледь исчезает, как по волшебству — всё благодаря неожиданному ингредиенту

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Недвижимость

Даже если у вас современный холодильник, лёд всё равно может появляться — особенно если что-то идёт не так с упаковкой продуктов. Влага скапливается, испаряется, оседает — и вот уже стенки камеры покрыты коркой, которую потом приходится отскребать.

Девушка ест ночью
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Девушка ест ночью

Хорошая новость: избавиться от этой проблемы можно буквально одним движением. Всё, что вам понадобится, — это… обычное растительное масло.

Что делать, чтобы лёд не возвращался

  • Освобождаем технику: полностью разморозьте холодильник или морозильную камеру. Это обязательный шаг, иначе метод не сработает.
  • Наводим чистоту: тщательно вымойте внутренние стенки и полки. Не оставляйте влаги — всё должно быть сухо.
  • Простой трюк: нанесите тонкий (!) слой растительного масла на сухие стенки. Масло создаёт защитную плёнку, препятствующую образованию наледи.

Но это ещё не всё

Чтобы предотвратить образование льда в будущем, важно исключить лишнюю влагу. Храните продукты в герметичных пакетах и контейнерах. Даже одна открытая упаковка может повысить влажность внутри камеры и спровоцировать заморозку воздуха.

Проверьте также резинки на дверцах — если они неплотно прилегают, влага из воздуха будет попадать внутрь.

Эта маленькая хитрость с маслом сэкономит вам и время, и нервы — и больше не придётся обрубать лёд ножом (или молотком, если вы из тех, кто не ищет лёгких путей).

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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