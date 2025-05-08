Наледь исчезает, как по волшебству — всё благодаря неожиданному ингредиенту

Даже если у вас современный холодильник, лёд всё равно может появляться — особенно если что-то идёт не так с упаковкой продуктов. Влага скапливается, испаряется, оседает — и вот уже стенки камеры покрыты коркой, которую потом приходится отскребать.
Хорошая новость: избавиться от этой проблемы можно буквально одним движением. Всё, что вам понадобится, — это… обычное растительное масло.
Чтобы предотвратить образование льда в будущем, важно исключить лишнюю влагу. Храните продукты в герметичных пакетах и контейнерах. Даже одна открытая упаковка может повысить влажность внутри камеры и спровоцировать заморозку воздуха.
Проверьте также резинки на дверцах — если они неплотно прилегают, влага из воздуха будет попадать внутрь.
Эта маленькая хитрость с маслом сэкономит вам и время, и нервы — и больше не придётся обрубать лёд ножом (или молотком, если вы из тех, кто не ищет лёгких путей).
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.
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