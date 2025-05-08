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Если ты ленишься убираться — этот лайфхак обманывает мозг и работает

1:56
Недвижимость

Когда рабочий день расписан по минутам, а вечер уходит на еду и усталость, уборка — последнее, о чём хочется думать. Но поддерживать порядок можно и без марафонов с тряпкой. Главное — внедрить пару простых, но действенных привычек, которые действительно работают.

Химчистка мебели
Фото: https://www.freepik.com
Химчистка мебели

1. Не выходи из комнаты с пустыми руками

Каждый раз, покидая комнату, бери с собой хоть одну вещь не на своём месте. Носки, кружку, книгу — неважно. Это мелкое действие превращается в автоматическую привычку, и дом перестаёт превращаться в склад "на потом".

2. Минута спасёт полдня

"Правило одной минуты" звучит просто: если дело занимает меньше 60 секунд, сделай это сразу. Вытереть зеркало, положить пульт на место, выкинуть старую квитанцию — всё это копится в хаос, если откладывать.

3. Готовишь — убирай по ходу

Не жди, пока гора посуды превратится в Эверест. Протри столешницу, загрузи посудомойку, убери остатки — прямо во время готовки. Это сэкономит тебе время и настроение после ужина.

4. Расстанься с хламом

Тот ящик с USB-кабелями, странными бумажками и "может, когда-нибудь пригодится”? Если ты не трогал это больше года — прощайся. Хлам тянет энергию и делает дом визуально неряшливым.

5. Перезагрузка перед сном

Всего 10 минут вечером — и утро не начинается с раздражения. Быстрая уборка мусора, посуды, накидки на диван — включи таймер и посмотри, сколько успеешь.

6. И один раз в неделю — чуть больше

Выдели день на лёгкую генеральную уборку. Пропылесось, протри пыль, проверь холодильник. Делай это регулярно, и уборка перестанет быть катастрофой.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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