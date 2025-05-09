Вы не моете — вы загрязняете: скрытая правда о бытовой химии

Миллионы людей по всему миру ежедневно используют жидкость для мытья посуды, даже не подозревая, какой ущерб она может нанести природе. И дело не только в пластиковых упаковках — главная угроза кроется в составе.
С 2025 года экологи призывают изменить подход к уборке. Причина — опасные ингредиенты, которые, как оказалось, напрямую вредят морской флоре и фауне.
Многие популярные жидкости содержат поверхностно-активные вещества (ПАВы), полученные из ископаемого топлива.
"Популярные бренды используют поверхностно-активные вещества, полученные из ископаемого топлива, многие из которых попадают в реки и наносят вред водным обитателям", — сообщили в компании Sustainably Lazy.
Эти соединения не только плохо разлагаются, но и могут накапливаться в воде, нарушая экосистему.
Ethical Superstore подчёркивает, что одним из самых распространённых и опасных компонентов является лаурилсульфат натрия (SLS).
Он улучшает моющие свойства, создаёт пену, но плохо растворяется и долго сохраняется в водоёмах.
"SLS не растворяется в воде, когда его используют. После того, как он попадает в канализацию, он может оставаться в наших водоёмах, угрожая морской флоре и фауне и нанося непоправимый ущерб экосистеме", — говорится в отчёте.
Помимо токсичного состава, проблему создают и упаковки. Только в Великобритании ежегодно образуется более 170 миллионов тонн отходов, а перерабатывается лишь треть пластиковых бутылок.
В 2018 году береговая охрана нашла на пляже бутылку моющего средства возрастом почти 50 лет — и она всё ещё сохраняла форму.
Есть более экологичные альтернативы. Например, компания Fairy предлагает многоразовый контейнер, которого хватает более чем на две стандартные заправки бутылки, позволяя сократить использование пластика до 85%.
"Картонная упаковка для многоразового использования антибактериального средства для мытья посуды Fairy Max Power позволяет наполнить 370-миллилитровую бутылку более чем в два раза и сэкономить до 85% пластика", — сообщили в компании.
Также на рынке всё чаще появляются твёрдые моющие бруски, особенно эффективные в регионах с мягкой водой, и жидкости на растительной основе в биоразлагаемой упаковке.
Моющее средство детергент (лат. detergeo — «мою») — профессиональные химические средства и средства бытовой химии (как концентраты, так и уже готовые к применению растворы) для мытья, чистки от загрязнений и уходу за поверхностями. Основным действующим компонентом является поверхностно-активное вещество (ПАВ) или смесь ПАВ.
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