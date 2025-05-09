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Вы не моете — вы загрязняете: скрытая правда о бытовой химии

2:43
Недвижимость

Миллионы людей по всему миру ежедневно используют жидкость для мытья посуды, даже не подозревая, какой ущерб она может нанести природе. И дело не только в пластиковых упаковках — главная угроза кроется в составе.

Моющее средство
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Моющее средство

С 2025 года экологи призывают изменить подход к уборке. Причина — опасные ингредиенты, которые, как оказалось, напрямую вредят морской флоре и фауне.

Что не так с вашей "невинной" пеной?

Многие популярные жидкости содержат поверхностно-активные вещества (ПАВы), полученные из ископаемого топлива.

"Популярные бренды используют поверхностно-активные вещества, полученные из ископаемого топлива, многие из которых попадают в реки и наносят вред водным обитателям", — сообщили в компании Sustainably Lazy.

Эти соединения не только плохо разлагаются, но и могут накапливаться в воде, нарушая экосистему.

Ethical Superstore подчёркивает, что одним из самых распространённых и опасных компонентов является лаурилсульфат натрия (SLS).

Он улучшает моющие свойства, создаёт пену, но плохо растворяется и долго сохраняется в водоёмах.

"SLS не растворяется в воде, когда его используют. После того, как он попадает в канализацию, он может оставаться в наших водоёмах, угрожая морской флоре и фауне и нанося непоправимый ущерб экосистеме", — говорится в отчёте.

Вред не только от химии

Помимо токсичного состава, проблему создают и упаковки. Только в Великобритании ежегодно образуется более 170 миллионов тонн отходов, а перерабатывается лишь треть пластиковых бутылок.

В 2018 году береговая охрана нашла на пляже бутылку моющего средства возрастом почти 50 лет — и она всё ещё сохраняла форму.

Что можно изменить?

Есть более экологичные альтернативы. Например, компания Fairy предлагает многоразовый контейнер, которого хватает более чем на две стандартные заправки бутылки, позволяя сократить использование пластика до 85%.

"Картонная упаковка для многоразового использования антибактериального средства для мытья посуды Fairy Max Power позволяет наполнить 370-миллилитровую бутылку более чем в два раза и сэкономить до 85% пластика", — сообщили в компании.

Также на рынке всё чаще появляются твёрдые моющие бруски, особенно эффективные в регионах с мягкой водой, и жидкости на растительной основе в биоразлагаемой упаковке.

Уточнения

Моющее средство детергент (лат. detergeo — «мою») — профессиональные химические средства и средства бытовой химии (как концентраты, так и уже готовые к применению растворы) для мытья, чистки от загрязнений и уходу за поверхностями. Основным действующим компонентом является поверхностно-активное вещество (ПАВ) или смесь ПАВ.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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